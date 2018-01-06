何炅乔振宇节目中“比美” 仙侠造型曝光

何炅身为昆仑派首席大弟子，一身青衫白纱玉树临风，衣袂飘飘的质感与仙气恰到好处。古装美男乔振宇以红色披风、黑色劲装的大侠范儿回归，又让粉丝直呼“向古装大佬势力低头”。

《明星大侦探3》盛会 何炅乔振宇“第一美男”

今日，《明星大侦探》第三季自带仙气的第十期将上线，众玩家齐聚百年一遇的仙侠盛会，古装造型再创颜值巅峰，何炅与乔振宇双双吊着威亚帅气亮相，展开三界与四海八荒“第一美男”的拗造型大决战，一个是道骨仙风的名门正派大师兄，一个是气宇轩昂、大侠风范的魔教教主，究竟哪一款戳中你的少女心？

仙侠造型美出新高度 何炅乔振宇“昆仑比美”

自《明星大侦探》的道具组、后期组等被网友轮番点名“加鸡腿”后，这一期《仙梦昆仑》让节目的良心度再刷新高，服装组精心打造的古装造型让网友备感惊艳，预告片中众玩家的古装偶像剧扮相，以及精致场景获赞“直逼古装大剧”。白敬亭化身武侠少年“白逍遥”，风流倜傥的潇洒度堪比胡歌，撒贝宁一头白发扮演深藏不露的扫地门童，鬼鬼与杨蓉的“仙女”装亦是清新脱俗。

而何炅身为昆仑派首席大弟子，一身青衫白纱玉树临风，衣袂飘飘的质感与仙气恰到好处。古装美男乔振宇以红色披风、黑色劲装的大侠范儿回归，又让粉丝直呼“向古装大佬势力低头”，难怪乔振宇一现身就表示自己依然很“威猛”。二人虽然同样都是拥有盛世美颜的第一美男子，称霸的领域却各不相同，何炅刷榜人魔仙三界，乔振宇则制霸四海八荒。对于乔振宇自夸“四海八荒第一容颜”，何炅表示相当不服气，二人由此展开了争夺“第一美男”称号的爆笑追逐战，令撒贝宁调侃“两个美男子追来追去的成何体统”。这一场“昆仑比美”，谁将更胜一筹？

“吻醒白敬亭大赛”神展开 张若昀花式出镜

仙侠大会上，白敬亭还离奇陷入昏迷状态，为了唤醒他，鬼鬼招数频出，更意欲施展特殊的“人工呼吸”方式，这也启发了粉丝的脑洞，以白敬亭躺倒在地昏睡的截图开展花式“吻醒白敬亭大赛”，各路P图大神纷纷出马，将香菇、鸽子甚至魏大勋的白雪公主造型头像P在白敬亭唇边，无数恶搞偶像的欢乐神图出炉，令人笑出腹肌。

本期，久未露面的老玩家张若昀也将有特别的出镜方式，他与何炅和乔振宇之间千丝万缕的神秘联系究竟是什么？此外以往“乔振宇的女朋友必是真凶”定律将被打破，此番乔振宇没有女朋友设定的故事中，谁才是幕后黑手？肩负着带领大家找出真相的侦探重责，“蓉仙姑”杨蓉又能否成功？中午12：00，芒果TV《明星大侦探》第三季之《仙梦昆仑》众玩家美貌与仙气加持，欢聚昆仑。

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