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马苏谈李小璐PGone夜宿风波：我只是说了句真话

2018年01月07日 09:42 新浪娱乐
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马苏无奈承认被卷入“别人”的事情，坦然回应“小秘密”微博一事是无端猜测，称人家的家务事人家会处理，自己只是说了一句真话。

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　　新浪娱乐讯 近日，马苏[微博]在录制《爱的时差》节目中被问及PGone与李小璐[微博]事件，马苏无奈承认被卷入“别人”的事情，坦然回应“小秘密”微博一事是无端猜测，否认绯闻称：他们说的都不是我！并表示：“人家当事人的家务事，人家会处理。” “我只说了我在的时候，我看到的是什么，我只是说了一句真话。”

　　在录制中，马苏被主持人蔡康永[微博]问及被卷入“出轨风波”后有什么应对之道？马苏称没有任何应对之道：“我唯一能够应对的就是，他们说的不是我，网上的那些流言蜚语也好，说的那些不堪的言语也好，给我定的一些很奇怪的身份也好，那不是我，于是我不会做任何的回答，因为他没有说我，我没有理由要接他这个茬儿。“对于当时给予好闺蜜李小璐的微博力挺，马苏肯定表示都是事实：“既然事情出现了，有这么大的一个舆论，我有说不出来的一种感受，我不知道该怎么样来参与到这件事情当中，我只说了我在的时候，我看到的是什么，我只是说了一句真话。”

　　对于这件事的爆发，马苏微笑回应：“我希望大家都是用一颗善良的心看待一切，有怀疑，有质疑，那说明有些做的不够好，我们作为演员、公众人物，我们需要做的更好，可能真的就是普通朋友吃个饭、看个电影，真的就是普通的聚会，联系的事情就会比较复杂。”而对于之前有网友质疑，马苏与李小璐、PGOne三人一起拍摄合影并微博配文“我有一个小秘密”一事，马苏无奈解释：“我们一起去看了维密秀，拍张照片毫无疑义，那是我们一起看维密秀的那个秘密，一个很普通的话，没有任何代入感。”并坦言会无视这些舆论：“我只能告诉自己他们说的不是我，他们说的是他们想象当中认为的一个事情，我觉得人家当事人的家务事，人家会处理，更何况是与非、真与假、干嘛用不知道的眼光去议论别人的事情。”最后马苏也表示：“我希望所有家庭和睦，我希望一切都是美好的！”

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标签: 马苏李小璐真话风波小秘密

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