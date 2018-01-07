"青旅"王源哄小孩有妙招：我可以做少儿节目主持

做饭过程中，小朋友们总爱缠着王源，想要与他一起玩。为了让小朋友离开危险的灶台，王源机智发挥“神技能”，开始与他们捉迷藏，全身演技在线的他成功转移小朋友的注意力。

新浪娱乐讯 东方卫视全新原创星素结合励志节目《青春旅社》将于本周日21：10温情收官，王源[微博]、景甜[微博]、李小璐[微博]、何穗等12位主人公不说再见，用真诚诠释“不散的筵席（下）”。最后一集中，A、B两栋旅社重新邀请了往期客人前来欢聚，众人一起回顾曾经相处时的美好。

作为B栋店长，王源已经成长不少，厨艺也十分厉害。本期节目中，他再次为客人们做晚餐，一边做麻婆豆腐一边不忘自夸：“这做的多漂亮，跟我一样！”看来做了这么多次菜，王源对自己是越来越满意了。同时，景甜、郭劲岐、程晓玥也纷纷加入做菜行列，各自为客人们准备了自己的拿手菜，不知道大家吃完之后会如何评价呢？

做饭过程中，小朋友们总爱缠着王源，想要与他一起玩。为了让小朋友离开危险的灶台，王源机智发挥“神技能”，开始与他们捉迷藏，全身演技在线的他成功转移小朋友的注意力，让景甜、程晓玥不得不点赞：“你太厉害了，哄孩子（技能）一流。”

往期旅客再次入住享受优质服务

源氏麻婆豆腐景甜牌孜然牛肉纷纷上线

本期节目中，往期旅客在12位主人公的邀请下纷纷赶回来相聚，为此，王源、景甜等人也竭尽全力服务好他们。为了给客人们提供更加优质的服务，晚餐时间时，每个人都准备做一道自己的拿手菜。王源自信满满再做麻婆豆腐，直言自己进步很多，摆盘时也不忘自夸：“这多漂亮，跟我一样。”等到客人们吃饭时，王源更是极力推荐自己做的菜：“您试试今天这个，一定比上次那个好。”看来经历了《青春旅社》的日子，王源着实成长不少。

除了王源做麻婆豆腐之外，景甜也开始做孜然牛肉，程晓玥尝试了酒香草头，还有郭劲岐为大家准备好小鸡炖蘑菇，每个人都在尽自己的力量去服务客人。从首期节目到收官，大家的成长是清晰可见的，即使一开始还不擅长厨艺，但如今，每个人都有自己的拿手菜，这就是实实在在的变化。

王源演技在线玩捉迷藏

哄孩子技能满分可做少儿节目主持人

在做饭过程中，小朋友都齐聚厨房，想与王源一起玩耍。为了让几位小朋友远离厨房的危险品，王源灵机一动，开始带领大家玩起捉迷藏游戏。对于捉迷藏，小朋友们可是十分喜爱，一时间纷纷远离灶台，躲起来让王源寻找。而此时的王源则演技上线，立刻变成小孩子开始佯装寻找，一边找一边说着：“哇，一个人都不在了，找不到啊，到哪里去了？这里有吗？”可爱表现惹得在旁的程晓玥、郭劲岐笑到合不拢嘴。

游戏结束之后，王源又借此机会转移小朋友的注意力，成功将他们吸引到室外，远离了厨房的危险品。看到小朋友们高高兴兴离开的画面，景甜、郭劲岐都忍不住称赞：“你太厉害了。”程晓玥也说：“哄孩子（技能）一流。”对此，王源则开心表示：“我可以做少儿节目的主持了。”看来王源果然是位“孩子王”，轻轻松松就可以讨得小朋友的欢心，还可以让大家乖乖听话。除此之外，他们与客人之间还会发生哪些趣事呢？本周日21：10东方卫视《青春旅社》即将收官，一段旅程也将要结束，众人回首往昔，一定感动满满，期待他们的精彩故事！

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