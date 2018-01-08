王俊凯手里捧着白天鹅蛋糕，笑颜如花，画中少年优雅绅士，蛋糕看起来有点像棉花糖！淘宝有同款，但是小贵哦！

文章原标题：明星生日蛋糕都长啥样？热巴的小丸子，杨洋的咩咩羊，baby的亮了

文章来源微信公众号： 娱乐有个圆圈圈

明星可是高薪职业，他们过生日的生日蛋糕会是什么样的呢？

仔细一搜，发现明星们在过生日时，蛋糕都很有趣呢，不少还挺有故事，咱们这就来八一八。

赵丽颖

赵丽颖

颖宝的生日蛋糕可是小仙女哦！像不像颖宝的人设？

张杰

张杰 谢娜



张杰的带着自己人偶的糖霜蛋糕，有媳妇的陪伴，幸福满满！

王俊凯

王俊凯

王俊凯手里捧着白天鹅蛋糕，笑颜如花，画中少年优雅绅士，蛋糕看起来有点像棉花糖！淘宝有同款，但是小贵哦！

陈伟霆

陈伟霆

陈伟霆生日，晒出的蛋糕居然也是钢铁侠！这个蛋糕的设计实在是又萌又酷，亮灯设计不正是按照钢铁侠的“钢铁心”来的么？

迪丽热巴

迪丽热巴生日蛋糕

迪丽热巴的小丸子蛋糕，看热巴抱着蛋糕露出了发自内心的笑容，希望胖迪真的可以怎么吃都不胖哟~

杨洋

杨洋

杨洋今年生日会上的蛋糕就比较有意义了，是同粉丝一起制作的，听起来很暖心有木有~

baby

杨颖

Angelababy晒出过制作非常精致的美少女战士翻糖蛋糕，生日也要与美少女战士度过，可见是个真粉丝没错了。

黄晓明

黄晓明

黄晓明的生日蛋糕也是一样地“画风清奇”。看起来绿油油的，很大自然，很原生态，绿色的奶油蛋糕只占一小部分，插满了秋葵西蓝花芦笋大葱胡萝卜彩椒蘑菇~

鹿晗

鹿晗

鹿晗的生日蛋糕只有这样，是不是有点惨？

好啦，围观了这么多的生日蛋糕，你们最喜欢哪一个嘞？

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