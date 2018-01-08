因为演员的诞生重看了《风声》，这部戏里还有他们

当然，重温《风声》，更多的还是感受到周迅、李冰冰还有张涵予三个人大飙演技带来的震撼。一部真正好的电影，演员之间靠的觉得不是抢戏，而是相互成全。

文章原标题：因为《演员的诞生》重看了《风声》，原来这部戏里还有他们

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这一期《演员的诞生》章子怡这一组的刘敏涛、辛芷蕾和周一围一起演了我自己超爱迅哥儿的电影《风声》。这三个演员被其他的演员称作是死亡之祖，也的确没错，刘敏涛、辛芷蕾和周一围这三个演员放在现在在台上的演员当中都是拔尖的，而章子怡又挑了《风声》这个很有表现力的剧本，是的确很值得期待的表演了。

风声

在这一段表演当中，辛芷蕾演了周迅的角色，刘敏涛是李冰冰的角色，周一围是张涵予的角色。虽然三位的表演也很不错，但是整个表演演下来，我觉得比起原版少了很多东西。辛芷蕾的角色太凶悍了，少了电影里周迅饰演的娇弱，周一围则比张涵予多了一些痞气少了一些气概。

演员的诞生

刘敏涛是我非常喜欢的演员，只有她的表演让我少了不舒适的感觉。顺道在这里为明家大姐打call。

刘敏涛

虽然这三个人的这段表演赢了另一组的表演，但是因为看得不够尽兴，我去翻出了《风声》重新看了一遍，虽然当年就已经看过《风声》了，但是没想到已经过去8年时间了，这一次重温我倒是发现了不少惊喜。

《风声》的一开场，正在邀请老艺术家参加活动的汉奸没有想到居然就是前不久在日本拿下影后的段奕宏，不过没出场几分钟，段奕宏就领便当了。

剧照

被喊过来用特殊手段拷问犯人的六爷也不是别人，正是去年大红的达康书记，这一幕相信当年很多人都还不认识达康书记吧。

剧照

电影里达康书记向饰演日本人的黄晓明低头的时候，不少弹幕还呼喊，请达康书记抬起头来，哈哈哈也是入戏太深了。

拷问

后面拷问张涵予的，也是达康书记饰演的六爷。

而电影里传递消息、贴公告的瘸子也不是一般人，其实是老戏骨倪大红。

而电影里传递消息、贴公告的瘸子也不是一般人，其实是老戏骨倪大红。

电影

《乔家大院》、《北平无战事》、《边境风云》这些电影电视剧当中都可以看到倪大红的身影。

在《三国》里倪大红饰演的司马懿也被不少人都看做是经典。不知道比起吴秀波饰演的司马懿，谁的司马懿更强一些？

剧照

还有在张涵予被折磨得差点昏死过去，却依然在用歌声传递情报的时候，大家有没有发现，这个接收到张涵予讯息，并把这个消息传递出去的小护士也不是别人，就是刘芸。

剧照

恰巧，刘芸也在《演员的诞生》这个舞台之上。

刘芸

当然，重温《风声》，更多的还是感受到周迅、李冰冰还有张涵予三个人大飙演技带来的震撼。但是之所以提到这些在这部电影当中曾经没有被人注意到的绿叶是想回到《演员的诞生》这个舞台上，一部真正好的电影，好的不仅仅只是主角而已，而演员之间靠的绝对不是抢戏，而是相互成全。

鼓励大家也把《风声》翻出来看一看。

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