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刘亦菲发文"呵呵哒" 网友猜测和杨采钰点赞有关

2018年01月08日 12:09 新浪娱乐
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1月8日凌晨，刘亦菲发布了一条微博，内容仅为“呵呵哒”三个字。有网友猜测刘亦菲此条微博是针对杨采钰点赞一事作出回应。

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刘亦菲刘亦菲
点赞截图点赞截图
刘亦菲刘亦菲
杨采钰杨采钰
刘亦菲凌晨发博“呵呵哒”刘亦菲凌晨发博“呵呵哒”

　　新浪娱乐讯 1月8日凌晨，刘亦菲[微博]发布了一条微博，内容仅为“呵呵哒”三个字。此前，演员杨采钰曾点赞了一条关于刘亦菲的爆料微博，有网友猜测刘亦菲此条微博是针对杨采钰点赞一事作出回应。不过，说也有网友辟谣称杨采钰当时并未上线。

　　网友纷纷留言：“这个呵呵哒，让我脑补了一场大型狗血剧！”“某人手滑的事儿？神仙姐姐别生气，真是讨厌。”“不要熬夜了，也不要生气，还是要早点睡觉！”

　　更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）

标签: 杨采钰刘亦菲神仙姐姐狗血熬夜

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