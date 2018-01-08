刘亦菲发文"呵呵哒" 网友猜测和杨采钰点赞有关

1月8日凌晨，刘亦菲发布了一条微博，内容仅为“呵呵哒”三个字。有网友猜测刘亦菲此条微博是针对杨采钰点赞一事作出回应。

刘亦菲

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刘亦菲

杨采钰

刘亦菲凌晨发博“呵呵哒”

新浪娱乐讯 1月8日凌晨，刘亦菲[微博]发布了一条微博，内容仅为“呵呵哒”三个字。此前，演员杨采钰曾点赞了一条关于刘亦菲的爆料微博，有网友猜测刘亦菲此条微博是针对杨采钰点赞一事作出回应。不过，说也有网友辟谣称杨采钰当时并未上线。

网友纷纷留言：“这个呵呵哒，让我脑补了一场大型狗血剧！”“某人手滑的事儿？神仙姐姐别生气，真是讨厌。”“不要熬夜了，也不要生气，还是要早点睡觉！”

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