谢娜被曝生产系谣言：仍专注孕期休养中

谢娜国民度颇高，又观众缘极佳，怀孕自然获得了极大的关注。大家希望她美满幸福的心是善意的，但是我们更应该给多她一份私人空间，在镜头之外，她也只是一个普通的准妈妈。

新浪娱乐讯 谢娜自怀孕之后就放下工作休整身心，调整生活重心回归家庭，安心等待小生命的到来。在接连缺席了《快乐大本营》和跨年晚会之后，鲜少能看到她身影的观众们纷纷表示想念谢娜，期待宝宝降临的同时也希望早日能看到她活跃在舞台上，继续给大家带来欢笑。

虽说谢娜专注在家休养，偶尔在个人社交媒体更新动态，做做手工，和朋友相聚，生活平静而自在，可是关于她的谣言却从未停止过。先是前几天，冒充谢娜的假ins上的照片就被恶意解读，直至工作室出来辟谣才逐渐消散。而后就被传已生产的假消息，从“凌晨四点进医院”到“生女儿”、“生双胞胎”等说法各式各样。

然而笔者根据媒体等多方打探了解到，此消息并不属实，谢娜现在仍然专注休养中。而恶意造谣内容不仅误导许多关心孕期网友，也严重影响了谢娜的生活。

谢娜国民度颇高，又观众缘极佳，怀孕自然获得了极大的关注。大家希望她美满幸福的心是善意的，但是我们更应该给多她一份私人空间，在镜头之外，她也只是一个普通的准妈妈。在不平静的网络环境之下，大家且以官方消息为准，提高辨识能力，勿信恶意博眼球的谣言，对孕妇多一份呵护，少一份打扰，安心等待好消息，这样才能让谣言难以生存。

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