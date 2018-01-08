心情太好！张靓颖林俊杰“双J”联手嗨翻现场

为了更好地演绎歌曲，张靓颖这次邀请了林俊杰老师加入合唱，虽然没有长时间的磨合，两位却再次精准地完成高了难度的配合，真不愧是在音乐方面心心相惜的“好姐妹”呀。

双J

1月5日晚，《梦想的声音2》第十期播出，张靓颖林俊杰几位导师都使出浑身解数力求为大家带来更多好音乐。上期以一曲摇滚版《山路十八弯》震惊全场的张靓颖，这期翻唱了轻松愉快的经典歌曲《好心情》，还非常有创意地加入了电影《欢乐好声音》的插曲——英文歌《Don‘t You Worry ’Bout A Thing》，两首看似毫不相关的歌曲碰撞在一起，展现出了唯美又热烈的音乐剧风格，同时这也是张导师对经典的致敬。

为了更好地演绎歌曲，张靓颖这次邀请了林俊杰老师加入合唱，虽然没有长时间的磨合，两位却再次精准地完成高了难度的配合，真不愧是在音乐方面心心相惜的“好姐妹”呀。而一向懂得享受舞台的张靓颖这次更多的展现了她青春活力的一面，不仅跳上钢琴摇摆不停，还和JJ跑遍全场与观众互动、站在导师席上载歌载舞，将《梦想的声音2》节目现场变成了歌舞青春的舞台，气氛超级热烈，让其他导师大呼可爱。

这一期，之前讨教过张靓颖的苏立生再次登台，用独特的音色演唱一曲《散了吧》，成功讨教X导师林志炫，成为2018年第一个拿到金唱片的选手！讨教张靓颖后加入了少城时代，这次讨教林志炫又再次受到好评，这位“憨傻”又呆萌的选手惊喜不断，小编已经被圈粉啦！

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