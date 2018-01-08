好莱坞超级大IP不灵了 星战8好不好看？

从核心上来说，《星战8》绝对是给童年的一份情书，卢克向老朋友偷偷眨着眼睛，莱娅公主领导众人，这些我们熟悉的英雄占据了银幕，引得我们欢呼，并且启迪下一代。

NO.555

《星球大战：最后的绝地武士》

68分

观影地点：百老汇影城国瑞城店

观影人数：15人

《星球大战：最后的绝地武士》（下文简称《星战8》）是今年开年第一部好莱坞商业巨制，电影在北美上映以后创下首周末历史票房第二高的纪录，狂揽2.2亿美元，这个成绩仅次于2015年《星球大战7：原力觉醒》的2.48亿美元，截至目前，全球票房共收获11亿美元。上周五《星战8》在内地正式公映，取得的成绩并不理想，被一路票房逆袭攀升的《前任3：再见前任》（后简称《前任3》）碾压，上映首日以6400万进账不足《前任3》的一半。至截稿前，《星战8》累计票房仅有1.8亿，这个成绩离预期的10亿元相差甚远。

《星战8》的剧情进阶在《星战7》后，故事叙述共和国已经灭亡，第一军团几乎控制了整个银河系，抵抗军连大本营基地都被破坏殆尽，在莱娅公主带领下撤离，同时也派出蕾伊去寻找天行者卢克。这部星战系列片长最长、投资最高的大片，在国外的口碑两极分化，首次出现了影片人叫好，而影迷反对的情况。IMDb评分7.5分，烂番茄新鲜度90%，连一向苛刻的Metacritic都打出85的高分。但是在“星战影迷”的圈子里却是骂声一片，各大平台网站留言连串炮击电影，他们认为影片对整个系列的历史、以及这个系列的未来的不少勾画都脱离了“星战精神”。

新京报独家整理关于《星战8》的正反两方观点，解析影评人与星战迷之间的理解差异。

好在哪里？

[外媒评价]

电影独具的幽默感和欢乐感，即使使用了夸张的绿幕特效，依旧能够让你产生共鸣——这才是好的特效表现。（时代周刊）

影片有许多出色的表演，让人物角色表现得更加丰富，莱恩·约翰逊能在技术中发现人性，这是他在以前作品《环形使者》中就有体现的。（Toronto Star）

《星战8》为整个系列开启了一段更加昂贵、更多冒险的旅程，融合了不少新鲜的、经典的影片元素。（ScreenRant）

从核心上来说，《星战8》绝对是给童年的一份情书，卢克向老朋友偷偷眨着眼睛，莱娅公主领导众人，这些我们熟悉的英雄占据了银幕，引得我们欢呼，并且启迪下一代。

（US Weekly）

差在哪里？

[外媒评价]

许多莱恩·约翰逊新增的东西都变得没有什么效用，电影似乎变得拥挤、混乱并且冗长。（Globe and Mail）

《星战8》用了太多用过的老梗，片名应该叫做“倒带的绝地武士”。

（National Review）

抛开意图和灵感不说，这部电影真的不具有足够的感染力、能量或是情绪感染力。（Movie Nation）

虽说偏红有对经典元素的再发挥，但是个别场面也有拍案叫绝的效果，但整体成绩并不算理想，最重要的因素是没能凸显星球大战的浩瀚世界观。

（Ptere Debruge）

[正面观点]

A

卢克演技为全片点睛

《星战7》的尾声，卢克与蕾伊在银幕上相遇，在这一部中却成为一条最重要的故事线。衰老的卢克是电影的重点，也是全片处理的最好的一个角色，饰演者马克·哈米尔的表演比多年前的系列电影中更成熟、更有层次。昔日的热血少年成了暮年的传奇大师，他内心关于人性的挣扎、心理的变化都极富戏剧张力。尤其是在影片的后段，人物个性的大幅度转变，对一直对星战系列电影有了解的影迷来说，确实相当震撼。

B

怀旧元素完成承前启后

《星战8》离系列第一部问世已经足足40年之久，《星战8》更是被称为“启旧迎新”的一部，为新旧角色进行交棒。三个年轻角色，蕾伊拥有了真正的原力，并解开了身世之谜；芬斩断了与第一秩序的渊源，逃出了老上司的阴影；原本冲动鲁莽的波·达默龙开始学会顾全大局。这些新角色在经历了前作的铺垫后，更具魅力和立体性，而给观众不少投射感情的空间。电影节奏明快、枝节丰富，有搞笑之处也有感人的地方，同时也用不少精心的致敬镜头为前后埋下伏线，这是《星战》的一次完美蜕变，它变得越来越符合大众口味，不断以平民素人的觉醒作为重心，也越来越成为一个接地气的IP。

C

娱乐创新精神值得推崇

从另一个角度去欣赏，《星战8》似乎有一些“漫威式”的创新拍法，这一部的娱乐性增强，给观众更好看的感受，不止是可爱的小动物和小机器人，连天行者都会搞笑，虽然整体局势是悲情的，但依旧有不少调剂。尤其是对于反派凯洛·伦的刻画，除了分量重的戏份还诠释了本片的思考主题：一个人心性光明与黑暗的形成是否来自于长辈与周遭环境的潜意识期待，而他与卢克之间关系演变的罗生门设定，与蕾伊之间心电链接的段落，也是本片的亮点之一，这些段落不需要大场面和华丽的特效，只需要丰富的情感刻画。另外，片尾是一场充满视觉美感的动作大场面确实拍得震撼，呈现出绝佳的红白视觉美术设计，震撼的配乐，卢克到来的转折，伦的疯狂复仇行径，都让人认为这是历年来最动人的星战电影。

[反面观点]

A

角色性格反复无常

《星战8》主要篇幅专注于对新角色出场的铺垫与描述，旧人落幕，影迷难免会失落，如果新角色不能迅速“上位”，自然更让人失望。作为反派的凯洛·伦是黑武士的外孙，他要承继外祖父的力量和意志，结果展现出来确是心灵脆弱、优柔寡断的“中二病”，即使他的扮演者亚当·德赖弗演技尚可，但人物性格获得不了赞同；而片中毫无征兆登场的解锁师（DJ，本尼西奥·德尔·托罗饰演），从冒险到救人再到叛变，身份、动机、去向几乎完全模糊，几场戏都来去匆匆。本来焦点应该在蕾伊和伦身上，却被插进来的芬恩和罗斯割去一大部分戏份，连前作中人气颇佳的波·达默龙都没有太多展现机会，大量新角色的植入并未得到平衡，反而顾此失彼。

B

前因后果交代不清

不少影迷认为该片完全背叛了星球大战的精神，完全摧毁了观众与其故事中的英雄以及英雄之间长久以来的链接，甚至有影迷表示唯一的解救方法是迪士尼宣布片名改为《星球大战：番外篇-最后的绝地武士》。很多疑惑并未得到解决：前作中出现的黑暗帝国统帅是谁？蕾伊父母是何人？这样的大谜团虽有提及但并没有交代清楚。本以为该片主线是蕾伊的成长，但她的进步全靠主角光环，简单练习几日就横空出世一般变得强大？另外，至于大反派斯诺克的来历更是浑然不清，拥有如此强大黑暗原力的使用者、兼任第一军团最高领导人，怎么可能和达斯·西迪厄斯毫无关系？是否是因为有个反派而创造反派，故意设计和“西斯”相同类似的角色来消耗粉丝情怀？

C

怀旧不顾星战迷的感情

新旧交替是必然，但该片在设定上却不见得新，坚持一味怀旧、闪回过往，这样的反复插入手段并不是每个都能奏效。例如极具情怀点的尤达大师之前已以全CG绘制，而这次出现却以原作的模型布偶形象现身，这类致敬让观众一头雾水；斯诺克突然被弑，天行者又被圆寂，削弱了正邪不两立的主题，星球大战、银河系都变成迷惘少年寻找自己起源和命运的舞台，有些不够大气。不少影迷提到，最让人匪夷所思的是结尾，无名扫地少年开始施展原力不知是何用意，若是想发展“人人都可以是绝地武士”的想法，是否有挑战原本星战关于原力出自天地创生的设定，是否有将原力“平民化”的嫌疑？

■ 幕后趣闻

1。绝美场景在哪里？

电影中最后正邪双方在Crait矿物星球展开大战，红白交错的绝美场景给不少观众留下了极为深刻的印象。原来白色的雪地并不是雪，而是盐。这个场景是真正存在于地球上的，导演介绍说，“那是位于玻利维亚西南部的‘乌尤尼盐沼’，这是全世界最大的盐沼，下过雨之后宛如天空之境。而这一大片土地本来就是湖泊，几千年前干涸后就留下了含盐丰富的矿物质，很难让人辨别出天空和地面的尽头，如果再加上特效的红色，就能充分诠释外太空的美了。”

2。两个王子在哪里？

《星战7》中“007”丹尼尔·雷克格曾经客串过一个暴风兵，而这次客串阵容更强大，英国威廉王子和哈里王子都在片中客串，这也成为很多影迷进电影院一窥究竟的看点，但是大家几乎都没有找到答案，因为两位王子客串的也是暴风兵，不知道哪两个戴着白面具的人是他们。导演约翰逊也表示了自己对客串的看法，“几乎所有名人都想客串暴风兵，但是每次穿上盔甲就叫苦不迭。”

3。水晶狐的起源在哪里？

在《星战8》中，Crait星球上的水晶狐伶俐可爱、闪闪亮亮，不仅造型抢眼，他还帮助义军找到了逃生的路，它延续了星战一直有的做真东西的传统，是一只由25000颗水晶拼雕成的模型，再手动操作让它做出不同动作。水晶狐身体表面的质感和对光线的折射效果的灵感来自于枝形吊灯，它可以和真人演员拍摄，也能经过CG处理变成一大群水晶狐的效果。

4。导演这次客串了吗？

约翰逊对客串角色非常有兴趣，但却偏偏没有客串《星战8》，但他曾在《星球大战外传：侠盗一号》中有过简短的露面，客串死星上的一名帝国炮兵技术员；除了客串，他还喜欢记录，他的脖子上始终挂着35mm相机，拍下各种有趣的场景（连记者在群访时的照片也有记录）。

5。取景之地在哪里？

《星战8》电影的场景设计由曾获奥斯卡金像奖的美术指导里克·海恩里奇斯担纲，电影中布景规模庞大，共搭建了120个场景，使用到松林制片厂的所有内外景场地、伦敦LongCross电影工作室，并在位于克罗地亚的杜布罗夫尼克和爱尔兰狂野大西洋之路的两地进行海外取景。

6。片长长在哪里？

152分钟的片长被影迷不断讨论，事实上，约翰逊介绍本片事实上超过了3个小时，由此可见故事的规模。除此以外，导演表示最后删掉的并不是随处一抓的零碎片段，甚至一整段的情节都被删掉，“在剪辑中我们发现了很多不错的素材，而这些删除的片段以后还会出现在蓝光版本中，里面将会有很多我个人很喜欢的、有意义的镜头。”

采写/新京报记者 周慧晓婉

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