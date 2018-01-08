第75届金球奖获奖名单《权利的游戏》陪跑

《三块广告牌》夺4奖包括剧情类最佳电影，弗朗西斯·麦克道曼夺影后，影帝《至暗时刻》加里·奥德曼，最佳导演《水之形》吉尔莫；《寻梦环游记》夺最佳动画。

原标题：第75届金球奖获奖名单全揭晓

新浪娱乐讯 北京时间2018年1月8日上午（美国1月7日晚），第75届美国电影电视金球奖颁奖礼在洛杉矶举行，获奖名单一一揭晓。

《三块广告牌》夺4奖包括剧情类最佳电影，弗朗西斯·麦克道曼夺影后，影帝《至暗时刻》加里·奥德曼，最佳导演《水之形》吉尔莫；《寻梦环游记》夺最佳动画。继艾美奖拿奖到手软，《使女的故事》再获最佳剧情类剧集，伊丽莎白·莫斯获剧情类视后；《大小谎言》包揽最佳限定剧/电视电影4奖，妮可·基德曼获视后。奥普拉获终身成就奖。

电影类：

剧情类最佳电影：《三块广告牌》

剧情类电影最佳女主角：弗朗西斯·麦克道曼《三块广告牌》

剧情类电影最佳男主角：加里·奥德曼《至暗时刻》

音乐/喜剧类最佳电影：《伯德小姐》

音乐/喜剧类电影最佳女主角：西尔莎·罗南《伯德小姐》

音乐/喜剧电影最佳男主角：詹姆斯·弗兰科《灾难艺术家》

电影最佳女配角：阿丽森·詹尼《我，托尼娅》

电影最佳男配角：山姆·洛克威尔《三块广告牌》

电影最佳导演：吉尔莫·德尔·托罗《水之形》

电影最佳剧本：《三块广告牌》

最佳动画：《寻梦环游记》

最佳外语片：《凭空而来》

电影类最佳配乐：亚历山大·德斯普拉《水之形》

电影类最佳原创歌曲：“THIS IS ME”《马戏之王》

电视类：

最佳剧情类剧集：《使女的故事》

剧情类剧集最佳女主角：伊丽莎白·莫斯《使女的故事》

剧情类剧集最佳男主角：斯特林·K·布朗《我们这一天》

最佳喜剧剧集：《了不起的麦瑟尔夫人》

音乐喜剧类剧集最佳女主角：蕾切尔·布罗斯纳罕《了不起的麦瑟尔夫人》

音乐喜剧类剧集最佳男主角：阿兹·安萨里《无为大师》

最佳限定剧/电视电影：《大小谎言》

限定剧/电视电影最佳女演员：妮可·基德曼《大小谎言》

限定剧/电视电影最佳男演员：伊万·麦克格雷格《冰血暴》

电视剧类最佳女配角：劳拉·邓恩《大小谎言》

电视剧类最佳男配角：亚历山大·斯卡斯加德《大小谎言》

终身成就奖：奥普拉·温弗瑞（Oprah Winfrey）

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