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第75届金球奖获奖名单《权利的游戏》陪跑

2018年01月08日 20:19 新浪娱乐
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《三块广告牌》夺4奖包括剧情类最佳电影，弗朗西斯·麦克道曼夺影后，影帝《至暗时刻》加里·奥德曼，最佳导演《水之形》吉尔莫；《寻梦环游记》夺最佳动画。

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　　原标题：第75届金球奖获奖名单全揭晓

　　新浪娱乐讯 北京时间2018年1月8日上午（美国1月7日晚），第75届美国电影电视金球奖颁奖礼在洛杉矶举行，获奖名单一一揭晓。

　　《三块广告牌》夺4奖包括剧情类最佳电影，弗朗西斯·麦克道曼夺影后，影帝《至暗时刻》加里·奥德曼，最佳导演《水之形》吉尔莫；《寻梦环游记》夺最佳动画。继艾美奖拿奖到手软，《使女的故事》再获最佳剧情类剧集，伊丽莎白·莫斯获剧情类视后；《大小谎言》包揽最佳限定剧/电视电影4奖，妮可·基德曼获视后。奥普拉获终身成就奖。

　　电影类：

　　剧情类最佳电影：《三块广告牌》

　　剧情类电影最佳女主角：弗朗西斯·麦克道曼《三块广告牌》

　　剧情类电影最佳男主角：加里·奥德曼《至暗时刻》

　　音乐/喜剧类最佳电影：《伯德小姐》

　　音乐/喜剧类电影最佳女主角：西尔莎·罗南《伯德小姐》

　　音乐/喜剧电影最佳男主角：詹姆斯·弗兰科《灾难艺术家》

　　电影最佳女配角：阿丽森·詹尼《我，托尼娅》

　　电影最佳男配角：山姆·洛克威尔《三块广告牌》

　　电影最佳导演：吉尔莫·德尔·托罗《水之形》

　　电影最佳剧本：《三块广告牌》

　　最佳动画：《寻梦环游记》

　　最佳外语片：《凭空而来》

　　电影类最佳配乐：亚历山大·德斯普拉《水之形》

　　电影类最佳原创歌曲：“THIS IS ME”《马戏之王》

　　电视类：

　　最佳剧情类剧集：《使女的故事》 

　　剧情类剧集最佳女主角：伊丽莎白·莫斯《使女的故事》

　　剧情类剧集最佳男主角：斯特林·K·布朗《我们这一天》

　　最佳喜剧剧集：《了不起的麦瑟尔夫人》

　　音乐喜剧类剧集最佳女主角：蕾切尔·布罗斯纳罕《了不起的麦瑟尔夫人》

　　音乐喜剧类剧集最佳男主角：阿兹·安萨里《无为大师》

　　最佳限定剧/电视电影：《大小谎言》

　　限定剧/电视电影最佳女演员：妮可·基德曼《大小谎言》

　　限定剧/电视电影最佳男演员：伊万·麦克格雷格《冰血暴》

　　电视剧类最佳女配角：劳拉·邓恩《大小谎言》

　　电视剧类最佳男配角：亚历山大·斯卡斯加德《大小谎言》

　　终身成就奖：奥普拉·温弗瑞（Oprah Winfrey）

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标签: 权利的游戏金球奖大小谎言使女的故事冰血暴

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