王俊凯回忆高考那些事 如愿成全家第一个大学生

王俊凯说，“我妈其实比我本人着急，因为我从小家里就是那种（要求）学习成绩一定要好，我妈也是觉得，一定要把学习成绩搞上去，等于一条出路嘛。”

王俊凯

王俊凯

新浪娱乐讯 1月8日，TFBOYS成员王俊凯接受《人物》杂志的专访新鲜出炉，专访中，王俊凯回忆了2017年个人的一件大事——高考，他真正回到学校开始学 习，距离高考只有两个半月，这也是从2013年出道以来，王俊凯在家时间最长的一回。王俊凯的复习也曾有惊喜，他和老师打赌考过了300，老师还欠他一顿火锅，不过因为太忙，火锅没吃成，老师就给他买了一箱矿泉水。复习也曾陷入瓶颈期，“我记得当时考了3次……3次的分数涨幅不大，有时候还会掉下来 。”这是高考前他最压抑的一段时间，找同学倾诉，却遭到了“嘲笑”：我朋友就是那种没心没肺的，他们就是那种，哎呀，你要考什么试啊。

起初跟不上进度，王俊凯被安排在学校一间“小黑屋”里补课，课桌旁铺了一床薄被，是他午休的床铺，每天晚上回家吃饭睡觉。王俊凯说，“我妈其实比我本人着急，因为我从小家里就是那种（要求）学习成绩一定要好，我妈也是觉得，一定要把学习成绩搞上去，等于一条出路嘛。”他爷爷也怀抱着传统的期待——“我爷爷特别搞笑，我说我快去考大学了，他说考大学好啊，考一个医科大学，找一个好工作，我觉得我爷爷可能都不知道我现在在干什么。”为了让老人开心，王俊凯回答，“好好好，我去我去。”

对于高考，王俊凯身上的压力比普通人还要多上几番，“因为可能我们影响的人群会比我们小，有的是正在学习的学生，我觉得是应该要让他们看到，我们在追寻自己梦想的情况下也能够把学生的本分做好……所以我觉得在高考这段时间，就是一定得让大家看到，我是可以在工作的时候也不会落下学习，是靠自己的努力去到自己的大学的。”说到这些，他的表情变得严肃起来。

6月23日，他的高考成绩出炉：438分，比重庆表演（影视类）本科分数线高出 98分，如愿被北京电影学院录取。实际上，王俊凯只填报了北京电影学院表演系一个志愿，他甚至认真打算过，如果考不上就再复读一年。

对于高考，王俊凯有遗憾，“你看我的高考，没有我最后一次模拟考试考得好 。我最后一次考了将近480！我分数下来时候我还想了一下，‘嗯，还可以，但是还差了一点。’”但令人高兴的是，他成功被北京电影学院录取，成为了全家的第一个大学生。（片段节选自《人物》 陈墨\文）

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