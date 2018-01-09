移动客户端

调查显示：2017年观众最满意国产片为《战狼2》

2018年01月09日 11:38 新华社
微博 微信 空间 分享 添加喜爱

中国电影资料馆8日发布中国电影观众满意度调查显示，2015年至2017年间，《战狼2》《建军大业》《老炮儿》占据国产影片满意度前三位。

关注公众号“新浪微整形”，查看更多精彩原创内容！关注公众号“新浪微整形”，查看更多精彩原创内容！
战狼2战狼2

　　新华社北京1月8日电（记者白瀛）中国电影资料馆8日发布中国电影观众满意度调查显示，2015年至2017年间，《战狼2》《建军大业》《老炮儿》占据国产影片满意度前三位。

　　中国电影观众满意度调查从2015年春节档开始，已完成19个档期的调查，本次调查了2017年12月中下旬上映的8部国产影片，覆盖全国一二三四线城市。

　　调查显示，从2015年至2017年单片满意度总体情况来看，2017年影片占据了前20名中的12个席位，其中排名前5位中有4部影片为2017年暑期档上映，分别为《战狼2》《建军大业》《我是马布里》《闪光少女》。

　　调查称，在观众观影水平日益提升、观影消费趋向理性的形势下，2017年国产电影从业者潜心创作，涌现出众多优质电影作品，获得了观众较高认可，促进市场发展进一步走向成熟。

　　从最新调查的2017年贺岁档来看，影片满意度与票房表现实现了大致统一，其中《芳华》和《前任3：再见前任》表现较为亮眼，占据8部影片前2位。

　　调查显示，《芳华》借军队文工团的故事回望青春往事，成为档期内观赏性、思想性和传播度最高的影片；《前任3：再见前任》用接地气的风格阐释爱情与成长的主题，让人捧腹又直戳人心。

　　更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）

标签: 战狼2老炮儿建军大业国产片满意

推荐阅读
聚焦
关闭评论
精彩原创+ 更多
新闻排行
高清视频+ 更多
微整形热议+ 更多
美图精选+ 更多
博客推荐+ 更多

林志玲和言承旭都要复合了，前任真危险！

林志玲和言承旭复合的新闻，媒体都用上了“情缠15年”、“世纪大复合”的字眼，几乎是催人泪下的一幕大戏。[详细]
林志玲和言承旭都要复合了，前任真危险！

这些图片女人看了喜欢，男人慎入！

谁说减肥就要节食？这些东西你尽管吃！[详细]
2018年01月08日 13:12
女人 男人 图片

树上的花朵千万种，小麻雀也属于其中的一种

[详细]
2018年01月08日 11:10
小麻雀 花朵

连续两部剧霸屏芒果台！这妹纸是要火的节奏啊？！

前几天直接被大家的18岁刷屏了！然而不仅仅票圈，这阵怀旧风浪潮还刮到了微博上，贵圈明星也纷纷晒出自己的18岁照片，黄晓明，光膀子K歌，18岁那么狂野的咩~！[详细]
2018年01月08日 15:56
鹿鼎记 兰陵王 宫锁珠帘 亲爱的她们 赏金猎人

第一次去男方家，你该观察什么

选择男人的底线，是这个男人不能存在品质上的缺陷，比如赌博、暴力、吸毒等，这是最低的底线，同样，观察这个家庭中，是否有恶劣习惯的人，家庭的环境和氛围实在是太重要。[详细]
2018年01月08日 10:25
家庭 父母 男友 男方 家风

黄子韬晒长发飘飘的狐妖美人照自曝找到真爱

1月7日，黄子韬文公开“恋情”，表示想要公开一件对他来说很幸福的事情，看到配图终于明白，原来黄子韬指的就是他自己。[详细]
2018年01月08日 15:16
黄子韬 狐妖 长发 美人 真爱