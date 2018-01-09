调查显示：2017年观众最满意国产片为《战狼2》

战狼2

新华社北京1月8日电（记者白瀛）中国电影资料馆8日发布中国电影观众满意度调查显示，2015年至2017年间，《战狼2》《建军大业》《老炮儿》占据国产影片满意度前三位。

中国电影观众满意度调查从2015年春节档开始，已完成19个档期的调查，本次调查了2017年12月中下旬上映的8部国产影片，覆盖全国一二三四线城市。

调查显示，从2015年至2017年单片满意度总体情况来看，2017年影片占据了前20名中的12个席位，其中排名前5位中有4部影片为2017年暑期档上映，分别为《战狼2》《建军大业》《我是马布里》《闪光少女》。

调查称，在观众观影水平日益提升、观影消费趋向理性的形势下，2017年国产电影从业者潜心创作，涌现出众多优质电影作品，获得了观众较高认可，促进市场发展进一步走向成熟。

从最新调查的2017年贺岁档来看，影片满意度与票房表现实现了大致统一，其中《芳华》和《前任3：再见前任》表现较为亮眼，占据8部影片前2位。

调查显示，《芳华》借军队文工团的故事回望青春往事，成为档期内观赏性、思想性和传播度最高的影片；《前任3：再见前任》用接地气的风格阐释爱情与成长的主题，让人捧腹又直戳人心。

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