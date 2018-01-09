《魔卡少女樱透明牌篇》播出，老夫少女心被唤醒了！

过了20年，《魔卡少女樱》的故事继续讲述，画风也变得精致。结合以前作品的风格，新的画风中，细化了风景、人物，恰到好处的添加光影，让一切变得更加唯美和梦幻。

文章来源于微信公众号：网剧放映馆

原标题：《魔卡少女樱透明牌篇》播出，老夫的少女心被唤醒了！

作为90后资深的动漫迷，这么久以来，你记忆中最火的动漫有哪些？《名侦探柯南》、《海贼王》还是《火影》？这些动漫伴随着我们的年龄增加一直在不断的继续他们的故事，甚至《火影》鸣人那些人的故事都已经完结，现在开始讲述他们孩子的故事。

有一部漫画，女生们应该都印象深刻。因为这部动漫，我们知道了库洛牌。其中动漫的主角小樱每次收集库洛牌时的换装，更是满足了每个爱美姑娘的幻想。小樱和她的朋友之间亲密友好的关系也让我们为之向往，他们之间聚会的美食、甜品也成为当时大家谈论不休的话题。

小樱

随着这部动画的完结，我们这批90后痴迷的观众，对这部动画的后续故事照样充满了期待。但随着时间的冲刷，慢慢的，这部动漫成为我们心中埋藏最深的记忆。

如果这在新的一年中，最大的惊喜是什么？那就是《魔卡少女樱》在这个新年为我们带来了它后续的故事。经历了漫长的20年等待，1月7日这天，一群在二次元世界中暴露年龄的人们坐不住了！

《魔卡少女樱》

在新的故事中，我们的小樱（木之本樱）成为了友枝中学初一的学生，身着新制服的小樱也为我们带来了新的感觉。发型还和以前一样，只不过少了糖果色的装饰品，和以前相比，少了一丝小孩子的气息。

本之木樱

哥哥虽然成为了一名大学生，但和小樱的对话还是老样子；爸爸依旧是那么的温和；雪兔哥哥还是那样的让小樱移不开眼……一切的一切都没有因为时间的流逝而改变，我们这些“佛系”90后淡然的心，又开始复苏了！

温和的爸爸

帅气的哥哥

让人离不开眼睛的雪兔哥哥

小樱的小学同学也发生了一些变动，但知世还是和她在一起，在学校中形影不离，照样是无话不谈的好朋友。不过在之后的一次和小狼的对话中，我深深感觉到，知世最后可能会黑化！

知世

感觉要黑化了

小狼从香港回到了日本，和小樱又在同一所学校，两个人见面，小樱变得比以前更容易脸红，小狼倒是看起来自然了不少。在粉嫩的樱花背景衬托下，是多少少女心目中纯真爱情的样子？

少女心

小狼

真是粉红

当然了，还有一个大家最关心的点，就是这部动漫中，小樱和她的库洛牌又会出现怎样的故事。

这次小樱做了一个梦，在梦中，库洛牌全部变成了透明的。一个带着兜帽的陌生人出现，随后牌开始变成碎片，在小樱的头上合成了一个巨大的水晶，成为了新的钥匙。小樱的魔杖也从一开始的月亮变成星星，这次变成了带有寒光的八角星，魔杖比以前更加好看了呢。

小樱的库洛牌

新的样子

变化

带有寒光的八角星

新的魔杖

虽然透明牌被不少人戏称是钢化膜，但当牌被封印之后的样子，简直不要太美！

好像钢化膜

过了20年，《魔卡少女樱》的故事继续讲述，画风也变得精致。结合以前作品的风格，新的画风中，细化了风景、人物，恰到好处的添加光影，让一切变得更加唯美和梦幻。

画风也变得精致

唯美和梦幻

背景音乐在保留原来风格的同时，也添加了新的音乐，让整部动画在保留原汁原味的同时，更带给我们新奇的感受。声优也可以听出做了很大的调整，但还是很贴合每个人物的！

没想到2017年丧了一年的我们，居然在2018年的开始，被《魔卡少女樱》这充满记忆又精致的画风，唤醒了我们封印已久的少女心。目测，在不久之后，还会有一大帮暴露年龄的人们，跟随小樱的步伐，再一次走入库洛牌的少女世界！

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