春晚邓伦杨紫将与郭冬临搭档 多名影视演员加入

郭冬临（资料图）

杨紫

邓伦

法制晚报·看法新闻（记者 王磊）今天，距离狗年央视春晚[微博]直播还有38天，春晚节目组正在紧张进行排练，法制晚报·看法新闻记者从央视春晚知情人士得知：“央视春晚基调已定，节目主题框架已定，相比往年歌舞类节目将锐减，语言类、创意类节目将呈现井喷。”

“央视春晚语言类节目有不少资深面孔，而狗年春晚他们依旧携带全新作品登上春晚舞台。”央视春晚知情人士向记者透露。据悉，本周将进行央视春晚语言类节目终审，观众最为熟悉的春晚面孔将亮相，冯巩、蔡明[微博]、潘长江[微博]、郭冬临、孙涛[微博]、苗阜、王声、开心麻花团队等春晚常客将带着全新作品亮相。央视春晚知情人士透露：“今年春晚语言类节目呈现大丰收，观众最为期待语言类节目，每年春晚都在时间上制约着语言类节目，一场春晚能有七到八个节目算是多的，狗年央视春晚将打破这一规律，给语言类节目、创意类节目时间，让不同艺术形式在春晚舞台上展现。”

从1983年到现在，春晚办了34年，说起在春晚上露脸最多的演员，有观众认为是《难忘今宵》的演唱者李谷一，但其实，上春晚最多的是冯巩，值得一提的是，本届春晚将是冯巩连续三十二年“上春晚”，这也打破了他自己保持的纪录，而今年他还会继续给大家表演小品。排在冯巩之后的是黄宏，他已经上了24次春晚，蔡明也是24次。此外，姜昆、郭达、郭冬临等也已经在春晚舞台上表演超过20次。

狗年春晚将有哪些青年演员加盟春晚是广大年轻观众所期待的，据央视春晚知情人士透露：“将有不少影视演员加盟到春晚语言类节目中。”这样的混搭在每年郭冬临的小品中最为常见，而今年春晚郭冬临将搭档杨紫[微博]、邓伦。

除了青年演员加盟春晚，今年还有不少“人气演员”加盟，2017年最火的影视剧演员应该就是饰演“薛甄珠”的许娣[微博]，据悉她也将加盟到春晚语言类节目的创作中，与《还珠格格》中皇后、容嬷嬷的饰演者戴春荣[微博]、李明启[微博]合演小品，都说三个女人一台戏，如此“有戏”的三位女演员同台，这样的节目特别值得观众期待。

另外，法制晚报·看法新闻记者从央视春晚知情人士处得知，央视春晚依旧采取“北京一地主会场四地分会场”模式，分会场将选取中国最具特色城市进行直播，打造“东西南北中共度多彩中国年”。

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）