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《还珠》皇后容嬷嬷要登春晚 除夕夜扎针给你看？

2018年01月09日 14:38 重庆晨报
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据北京媒体消息，《还珠格格》里的皇后戴春荣和容嬷嬷李明启可能会同台演出，将和《我的前半生》中饰演薛甄珠的许娣合体表演小品，由于3人都被称作是实力派戏骨演员，演出因而格外令人期待。

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　　原标题：《还珠格格》皇后容嬷嬷要登春晚 除夕夜扎针给你看？

　　备受关注的央视春晚一直是除夕夜国人过年的重头戏，记者从知情人士处获悉，2018年狗年春晚基本框架已经确定，虽然具体名单仍属保密，但《还珠格格》中的皇后戴春荣和容嬷嬷李明启同台演出一事，已经在网络流传，观众也十分期待。

皇后娘娘与容嬷嬷皇后娘娘与容嬷嬷

　　知情人士透露，和过去不同的是，歌舞类节目会大幅减少，着重在语言类和创意类的演出上，资深艺人和年轻偶像的组合表演也有不少，比如郭冬临将会搭档杨紫、《爸爸5》的邓伦，传出还有许多巨星级演员会加入阵容。

　　此外，据北京媒体消息，《还珠格格》里的皇后戴春荣和容嬷嬷李明启可能会同台演出，将和《我的前半生》中饰演薛甄珠的许娣合体表演小品，由于3人都被称作是实力派戏骨演员，演出因而格外令人期待。

两人将合体演小品两人将合体演小品

　　李明启1998年在《还珠》中饰演坏心肠的容嬷嬷，是皇后的心腹，因为一场拿银针刺紫薇（林心如饰）手指的桥段，让人印象深刻，事实上，李奶奶私底下相当慈祥、疼爱后辈，和饰演皇后的戴春荣更是情同母女，她在80岁时，还坚持要出席戴春荣女儿的婚宴，让对方感动落泪，见证两人的忘年友情，这也是18年后她们再度合体飙戏。

　　上游新闻-重庆晨报记者 赵欣

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标签: 还珠格格容嬷嬷皇后春晚扎针

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