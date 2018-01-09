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关锦鹏新片拍《八个女人》 郑秀文白百何有暧昧戏

2018年01月09日 15:12 新浪娱乐
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《八个女儿一台戏》将以香港中环大会堂为背景，展现女人间的尔虞我诈，郑秀文此次饰演有十四岁儿子的母亲，且在片中与白百何有段暧昧戏。

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　　新浪娱乐讯 近日，香港杂志对关锦鹏新片《八个女人一台戏》作出封面报道，主演郑秀文、梁咏琪、赵雅芝、白百何、齐溪、商天娥、周家怡与导演关锦鹏齐亮相，第八个女人仍然保持神秘。

　　《八个女儿一台戏》将以香港中环大会堂为背景，展现女人间的尔虞我诈，郑秀文此次饰演有十四岁儿子的母亲，且在片中与白百何有段暧昧戏。1994年，关锦鹏曾有计划拍摄两个女人的故事，主演定下张曼玉和郑裕玲，最后因投资方原因胎死腹中。早前，曾有传关锦鹏新片定名为《四个女人》。

　　据了解，关锦鹏从两年前开始筹备新片，每次看到剧本中的主角，脑海中浮现的都是郑秀文的模样。十二年前，郑秀文在拍摄关锦鹏执导的《长恨歌》时患上抑郁症，如今，关锦鹏感慨终于有机会与她从头开始。

　　为了找到与郑秀文对等的竞争对手，关锦鹏寻觅许久，终于落在了一头短发的梁咏琪身上，她将出演大会堂助理经理。

　　此外，备受关注的两名内地演员白百何、齐溪已经为该片学习了一段时间的广东话，白百何透露原本按照剧本练得很熟，但临到片场，却说着说着就听不懂自己在说什么了。戏中，白百何饰演的是郑秀文的跟班，永远追随左右，两人会有一段暧昧戏，而齐溪则饰演到香港求学的交换生。

　　据参演该片的甘国亮介绍，1994年时，他就曾为关锦鹏写了一个完成的剧本，是关于两个女人的故事，当时已经敲定张曼玉和郑裕玲合作，怎知临开拍前，该片因为投资方的原因而胎死腹中。（阿辉/文）

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标签: 关锦鹏郑秀文白百何八个女人赵雅芝

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