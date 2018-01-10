赛琳娜社交账号取关近300人 吉吉黛米洛瓦托在列

赛琳娜保留关注的有：27岁的好闺蜜泰勒-斯威夫特（Taylor Swift）、36岁的艾米-舒默（Amy Schumer）和36岁的杰西卡-阿尔巴、捐肾好友弗兰茜亚-莱莎（Francia Raisa）等。

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赛琳娜关注仅剩37人

新浪娱乐讯 据外媒报道，25岁的赛琳娜-戈麦兹（Selena Gomez）对自己的Ins进行了“大清洗”，取关了黛米-洛瓦托（Demi Lovato）和吉吉-哈德迪（Gigi Hadid）在内的上百位好友，连她自己的助理也未能幸免。在再次取关洛瓦托之前，赛琳娜还评论了对方的一张比基尼照片“火辣”。她把自己的头像换成了母亲曼迪-蒂菲（Mandy Teefey），似乎想证明她和母亲的关系并非如外界所传那么冷淡紧张。

赛琳娜保留关注的有：27岁的好闺蜜泰勒-斯威夫特（Taylor Swift）、36岁的艾米-舒默（Amy Schumer）和36岁的杰西卡-阿尔巴、她的造型师凯特-扬（Kate Young）、捐肾好友弗兰茜亚-莱莎（Francia Raisa）。粉丝们热烈讨论为什么赛琳娜的关注人数会从317骤降到37。去年一次采访中，赛琳娜透露Ins帐号的密码掌握在助理手中，她并不知道。如果这次是特蕾莎的操作，那么她为何要取关自己呢？

去年接受采访时，赛琳娜说：“成为Instagram上粉丝最多的博主后，我有点害怕，这太耗费精力了。早上一醒来和晚上入睡前都要看看，简直成瘾了。那种感觉就像有人非要把我并不喜欢的想法强塞进我的脑袋一样。每次看着感觉都不好，所以我经常隐身，像个幽灵一样。”（布布）

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