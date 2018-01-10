《无问西东》首映 黄晓明难忘告白章子怡情话

1月9日，电影《无问西东》在清华大学举办“珍贵如你”全球首映礼。导演李芳芳率主演章子怡、黄晓明、王力宏、陈楚生、米雪、铁政、伊娜，众主创齐聚与现场的上千名观众一起观影，这也是电影正式上映前规模最盛大的一次观影活动。影片主创的亲朋好友纷纷到场，著名导演冯小刚、陈可辛、丁晟、路阳，电影人史航、程青松、演员梁静、主持人陈鲁豫、时尚集团总裁苏芒等出席了首映活动。在观影结束后，一款首映礼上独家播放的“珍贵如你”特辑也首次曝光，众星在片场倾述电影从无到有，从拍摄到上映的动人历程。而观众也在首映观影后表示，电影非常动人，观影过程中多次泪目，堪称“史诗级催泪卸妆大片”，片尾彩蛋更引来阵阵喝彩，观众自发掌声经久不息，观影全程连爆26次雷动的掌声。影片在当日还创下工作日上座率83.1%的领先、同期首日预售票房第一、上座率第一的好成绩。电影《无问西东》由章子怡、黄晓明、王力宏、张震、陈楚生主演，李芳芳编剧、导演，影片将于1月12日全国正式公映。

《无问西东》

《无问西东》清华首映曝“珍贵如你”特辑 全明星亮相观影观众感动落泪

日前，电影《无问西东》在清华大学举办“珍贵如你”全球首映礼。首映观影结束后，一支在首映礼上独家播放的“珍贵如你”特辑也首次曝光，特辑通过主创在片场的见证与描述，展现了电影从无到有，从拍摄到上映的动人历程。而电影《无问西东》也作为一份来自影片全体主创联手奉上的一份珍贵礼物，献给每一位观众，每一个“珍贵的你”。

主演章子怡表示：“电影《无问西东》整个剧组班子都特别讲究，首先我们有个特别讲究的导演李芳芳。”黄晓明补充道：“她是一个非常有想法的导演，非常细心和贴心。”王力宏透露：“导演每一天都在创作。”张震则坦言，“她花了很多心思在剧本上。”而米雪也表示：“导演导戏很严谨。”此外，章子怡还透露，“影片还有非常讲究的摄影指导曹郁。”黄晓明等主创们也感悟：“曹郁老师拍摄的画面非常唯美，他会为小细节抠很久，寻找最佳机位。”张震还表示影片的美术制作也很强大，有请到香港美术大师朴若木担任艺术指导，曹久平担当美术设计。并透露：“电影里有上千件手工缝制的服装，每个年代的道具都更贴近事实，又有新的活力。”章子怡感慨：“他们都是非常有才华的艺术家，与他们一起合作是我们的荣幸。”

在影片放映结束后，全场掌声雷动，现场的很多观众都表示在观影过程中被感动到落泪，片中感人桥段颇多，如章子怡饰演的王敏佳与黄晓明饰演的陈鹏雨中相拥而泣，陈鹏向王敏佳深情表白，王力宏饰演的沈光耀驾驶战斗机与战友们向苦难的儿童们空投救济品，以及米雪饰演的沈母含泪看儿子沈光耀的日记、大林小林跪别沈母等一幕幕场景都令人泪目，《无问西东》也被首映现场的观众们称为“史诗级的催泪卸妆大片”。而之前也有提前观看点映场的影评人表示：“电影《无问西东》真实、真诚、真心，是近期看过的最好的国产电影。曹郁用胶片拍摄的电影把每位演员都拍得真实而富有美感，他们身处不同时代，面对世俗与内心的抉择，却不约而同的选择了善良，他们拥有真正的芳华。”

千人观影收获嘉誉热评 26次掌声雷动致敬中国风骨

首映观影结束后，导演、编剧李芳芳与主演章子怡、黄晓明、王力宏、陈楚生、米雪、铁政、伊娜，一起亮相舞台，与现场观众和学生们分享创作心得。更重现片中角色的经典台词，解读影片深意。章子怡坦言：“这部电影无论看多少遍，都让我深有感触，我觉得这是一部值得回味的电影，值得大家等待和品味的。”黄晓明也表示：“第三次看片依然哭成狗，就像影片中陈鹏对敏佳说的那句‘我就是为你托底的人，就怕你往下掉的时候推开我’的台词，不仅被王敏佳与陈鹏的爱情感动，影片中的母子情、家国情也让人感动落泪。”王力宏则表示：“第一次认识导演的时候我就知道遇到了一位奇才，会编剧会导演，又认真负责，为电影拍摄做了不少功课，而且能够与这么多优秀的电影人、创作者们一起合作，三生有幸。”陈楚生感慨道：“第一次看自己出现在大银幕，能参与到这部匠心独具的电影非常荣幸。导演对艺术很有追求，影片用胶片拍摄，电影故事、画面都令人震撼。”饰演沈母的米雪表示：“这部电影深情、感动、有风骨，很喜欢跟子怡和晓明的那段爱情故事，这是一部能够让人静心思考的好看电影，希望有机会再与导演合作。”而铁政、伊娜两人继电影《80’后》再次与导演李芳芳合作，饰演李想的铁政表示：“很幸运能再一起合作这部格局宏大、深情感人的电影，大爱小爱相互交融，让我们更懂得珍视与珍惜。”饰演Susan的伊娜也表示非常感谢导演和所有主创，并坦言：“故事交叠、情感交织，非常打动我，最后片尾的7分钟彩蛋也让我对整部影片又有了重新的认识和感受。”

值得一提的是，观影结束后，观众自发掌声经久不息，而更动人的是，片尾彩蛋都引来阵阵喝彩，观影全程连爆26次雷动的掌声。这段“七分钟读懂中国风骨”的彩蛋，可谓“史上含金量最高”的片尾彩蛋，“彩蛋”中记录了在影片中悄然出现、被人熟知，为国家做出杰出贡献的历史名人与国学大师：梅贻琦、梁思成、林徽因、徐志摩、钱钟书、朱自清等人“悉数亮相”，他们在过往的岁月中风骨卓绝的存在着，如珍贵的普通人一样努力生活、做出贡献，令人印象深刻。这些历史文化名人们的风骨瞬间，令人感动，他们值得被人们铭记。导演李芳芳曾表示，电影《无问西东》前期筹备了14个月，翻阅百余万字的历史文献，十余万张历史参考图片影像等，只为能够让这些珍贵的历史瞬间在影片中得以真实重现，最大化还原每一处历史场景和细节。

在首映礼现场，一同观影的导演丁晟还在映后表示：“很多感慨、很多震撼，很早就与芳芳导演相识，她是一位很有气场的女导演，也看到了晓明、子怡精彩的表演，很多地方都让我眼眶湿润。而王力宏说的那句‘电影是自己成长起来的’很有道理，我看完这部电影真的有感受到。”青年导演路阳也表示：“我觉得大家这几年都没有白等，电影非常棒，祝贺所有主创，也祝贺芳芳导演。”演员梁静则感慨：“惊喜！一直特别期待，看完电影我整个人都深陷进去，让我感受到了每个人的珍贵，我们都是这样的普通而珍贵人。感谢导演，感谢所有主创为我们呈现这部精彩的电影。”主持人鲁豫也称：“看完这部电影满脑子都是影片里的台词，尤其是黄晓明为子怡‘托底’的那句，也让我看到了中国人的风骨是令人敬佩的，谢谢主创在这么寒冷的日子里送给我这样一部温暖、有力量的电影”。时尚集团总裁苏芒表示：“这部电影承载着期望，它的题材很难拍摄，我看到了每一位演员最好的样子，以及芳芳导演对这部电影的用心和付出，向你们致敬，也会把这部电影推荐给所有人。”而在映后，导演李芳芳还回答了现场观众在映后对影片的疑惑。有影迷问，影片中张震的现代戏相比其他时代的戏相对内敛，在电影创作中如何理解现代人的这种独特境遇。对此，导演李芳芳现场解答称：“其实张震是第一个我确定加盟这部戏的主演，并主动选择饰演四段故事中情感线最淡的、现代背景里的张果果。过往的年代，我们可以回头去看，总结概括它，但生活在当下，回到这个时代一定有什么是被保留下来的，比如安全，环境、食品、人际之间的安全感，以及人与之间的真心与善意的传递。”并透露：“这种坚守善意的传承，也体现在我们在西南联大拍上千人大场面的戏时，拍摄结束后，已经很疲累的王力宏找到我说，想号召演员和主创们一起捡留在地面上的垃圾，这种善意的举动也感染了很多学生主动与我们一起捡，几千平方米场地的垃圾很快就被捡干净了。”

而对于演员们在电影《无问西东》里的表现，导演李芳芳在首映礼现场表示：“每一位演员的表演都完成的非常好，每一段故事都令我很感动。他们尽情的诠释了影片中的深情、盛放、敢勇与自由，也非常感谢他们能够信任我，花费时间、付出真情与努力，从拍摄开始到上映一直支持我完成这部电影。”并坦言：“虽然在做后期的时候看过无数次影片，但今天还是第一次和观众们一起观看，感受完全不一样，就像回到了当年做这部电影时的感觉，我希望用好的电影感染大家，用好故事激励和鼓励他人，不辜负观众与主创们多年的期许，感谢你们把宝贵的时间交给这部电影，交给我们，也希望这部作品能给大家带来一个好的交代。”

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