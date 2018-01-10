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网传蓝洁瑛精神失常谜底：疑遭邓光荣和曾志伟性侵

2018年01月10日 11:49 新浪女性
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网上有大号爆料，曾经美极一时的“春十三娘”扮演者蓝洁瑛被迫息影精神失常的原因竟是曾遭到娱乐圈两位大佬的性侵，由于无法抽离出这段黑暗的记忆，甚至自残，最终落到如此地步。

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　　网上有大号爆料，曾经美极一时的“春十三娘”扮演者蓝洁瑛被迫息影精神失常的原因竟是曾遭到娱乐圈两位大佬的性侵，由于无法抽离出这段黑暗的记忆，甚至自残，最终落到如此地步。

蓝洁瑛蓝洁瑛

　　更有相关媒体曝出蓝洁瑛的采访视频，她亲口说出自己遭受到已去世的香港著名的演员和制片人邓光荣，以及仍活跃在影坛的演员曾志伟的侵犯。

邓光荣邓光荣
曾志伟曾志伟
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　　至于这段新闻的真实性，新浪女性还在持续关注，究竟当年的真相如何，还希望大家理性看待。

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标签: 蓝洁瑛曾志伟邓光荣性侵精神失常

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