张若昀首度谈为何公开恋情 称唐艺昕是非常好伴侣

张若昀惊喜做客，首度提及公开恋情的原因，称再也不用和女友前后脚走了。节目中，他向主持人王江月分享了诸多关于爱情的观点，认为爱情是水蓝色的，是人的精神生活中不可或缺的一部分。

原标题：张若昀首度谈及公开原因 称唐艺昕是非常好伴侣

张若昀

张若昀《星月对话》

新浪娱乐讯 自去年八月张若昀[微博]与女友唐艺昕[微博]公布恋情以来，他们的每一次同框都备受关注，在最新一期《星月对话》深度访谈节目中，张若昀惊喜做客，首度提及公开恋情的原因，称再也不用和女友前后脚走了。节目中，他向主持人王江月分享了诸多关于爱情的观点，认为爱情是水蓝色的，是人的精神生活中不可或缺的一部分，现场他还隔空告白女友，“非常幸运，遇到了一个非常好的伴侣”。

出演林兆华话剧 获赞演“大导”戏很幸福

节目中，林兆华评价张若昀声音、形象非常好，更重要的是非常谦虚。张若昀记得与林兆华初次见面时，林兆华就对他说，不要看录像。“我能理解他绝对不希望我重复过去的表演，大导说你们不管怎么演，《三姐妹·等待戈多》都是不会变的，你演出来什么样，这是你演员的事。”

演出结束在后台，张若昀告诉王江月，开演前他是很担心的，怕自己会紧张，没想到一上台就很兴奋，演出收获的反响完全超过了他的预期。尤其有一段互动的部分，他们排练的时候就只有一个大致的结构，每次排练效果都有细微差别，正式演出因为有了观众的反应，效果又有不同。他透露，整场演出，他最大的兴奋点是在登台那一瞬间，“灯光全暗了，你的声音第一个传出去，很有仪式感。”

事实上，两个月对于话剧演员来说，通常只是围读剧本的时间，张若昀只围读了三天就开始排练了。他很欣慰的是，有人曾对他说，“你在这边融入的还挺好”。“一是说明大家人好，愿意接纳我；二是说明我可能就是一直在用最简单的方式去工作，所以到哪都能合的上。”他觉得能排上“大导”的戏特别幸福，希望接下来还能有机会参与他其它的戏。

人气攀升只是虚名 拿出像样的角色才是提升

2017年对张若昀来说，是人气急剧攀升的一年，这同时也带给他很多自信。王江月在节目中提到上一次采访他时，他还有点紧绷，这次明显松弛了许多，偶尔也会开一些玩笑。而对于人气，张若昀有自己的看法。“当你的价值上涨再上涨时，你的关注点就不会在名利这里了，你会想我要怎么努力才能配得上这个价值，它给你的快感会逐步降低，你对它的要求也会逐步膨胀。”

他不否认人气的攀升为他带来了更多的选择权，但是他也非常清楚这并不代表他的能力变强了，“就比方说林兆华找我拍戏了，但并不代表我作为演员的水平提升了，只是人家“大导”听说我了而已，那只是一个虚名，拿出像样的角色，才叫你有了一个提升，而且有些东西提没提升自己心里是很清楚的。”

节目中让他对即将30岁的自己说一句话，他说人总是在跟自己的理想、欲望、现实种种做斗争，在这个斗争中一定要好好的；让他给2017年做一个自我鉴定，他就说了一个字“过”！“‘过’有很多意思，既轻也重，可以是过错的过，也可以是过去的错误，就过了。”

唐艺昕是非常好的伴侣

2017有一件事于张若昀很重要，就是公开了与女友唐艺昕的恋情，在得到大家祝福的同时，也带来了一些烦恼，经常被各种偷拍，然后莫名其妙被热搜。就在《三姐妹·等待戈多》首演当天，“偶遇张若昀唐艺昕”又上了热搜。隔天，张若昀在微博发文，表达了自己的无奈和愤懑。

录制《星月对话》时，他回应发文称，“我真的是这样想的，我也知道改变不了什么，就发发牢骚，这太理想主义了，但其实我们生下来就是一颗灵魂，因为这个躯壳造成了太多的障碍，他是明星我不是，我是明星他不是，都是不对的，大家都是一样的。嘛呢吃了吗，谁都得吃饭是不是？！”

对于突然的恋情公开，张若昀在节目中表示，是为了到任何地方不用再走前后脚，这也是他公开之后感受最深的一点。“非得假装不认识，不觉得让自己的生活很怪异嘛！我认可、接受过不了正常人的生活，但是你架不住我还是想过正常人的生活啊！”即使已经公开，张若昀表示他们还是分的很清楚，“如果是去剧类或者作品类的活动，我们还是分开走，这是我很坚持的一点，大家都是演员，都有自己的作品，你说我们走不走红毯，在没在一起有那么重要吗？！”

“那选择公开是有打算人生进入一个新的阶段吗？”王江月问。张若昀回答说，“没有，它是一个多方面的化学反应，而且还有很多意外发生，你说谁能计划将来那么多年的事情呢。”

张若昀曾在2010年发过一篇微博，把一年12个月用不同的色彩来描摹，而且每一种色彩的层次都特别丰富，节目中王江月问他爱情是什么颜色，他说是水蓝色。关于爱情的定义，他则认为是一个人精神生活里不可或缺的一部分，而他特别幸运的是，在这部分里，他遇到了一个非常好的伴侣。

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