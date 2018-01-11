中年男演员能稳坐演技派宝座吗？

高分热播剧《琅琊榜之风起长林》中，黄晓明饰演的角色即将下线，观众纷纷表示不舍和挽留。几乎所有剧迷认为，他告别了“油腻的霸道总裁”路线，克制的表演很有看头，他个人也完成了从不被看好到收获点赞的口碑逆转。实际上，对于黄晓明、邓超、佟大为等正值当打之年的男演员来说，他们需要进一步好好规划、精选角色，才能稳坐演技派宝座，不惧后来者的挑战，不负观众的高期待。

黄晓明（《琅琊榜之风起长林》剧照）

黄晓明 表演口碑低开高走

由海宴编剧，孔笙、李雪合力执导，侯鸿亮担任制片人，黄晓明（特别主演）、刘昊然等主演的古装传奇巨制《琅琊榜之风起长林》（简称《风起长林》）正在东方卫视周播。目前剧情已全面进入高潮，不少“反套路”情节与丰满立体的正反派角色也引起观众热议。 如今观众对这个重要角色的不舍，有剧本的功劳，也源于大家对黄晓明表演的喜爱和认可，但是在该剧当初宣布主演阵容，甚至是开播之前，大量观众对黄晓明持怀疑态度，乃至有人表示因为黄晓明而拒绝看剧。为什么？正因为黄晓明虽然有《大汉天子》那样的代表作，但很长一段时间都在戏里扮演霸道总裁，而且他在表演时习惯性地露出邪魅浮夸的笑容，这样的演员怎么能参演经典剧集的续集？恰恰在周围几乎一致不看好中，黄晓明拿出了配得上古装正剧的表演水准：表演清淡高冷，控制得非常好，让口碑低开高走，最终完成逆转，令人刮目相看。

《琅琊榜之风起长林》导演李雪近日接受记者采访，谈到自己塑造演员角色的心得，他表示自己处理角色的原则就是“没有绝对的好人与坏人”，“他们有不停的变化，这才是一个正常、立体的人”。

黄晓明也表示，自己在40岁之后要将重心放在演戏上，要和好的团队合作，回归表演初心。

从黄晓明接下来即将亮相的两部作品，电影《无问西东》和新剧《你迟到的许多年》中，也能看出他的规划。

靳东（《恋爱先生》剧照）

靳东 还要当多久的“导师”

和黄晓明不同，靳东的表演水平没有忽高忽低，但近来也深陷在“人生导师”的表演套路中。在《欢乐颂》《我的前半生》《外科风云》等热播剧中，靳东总是一副指点别人人生的样子，演绎风格有些类似，这难免使人怀疑他的更多可能性。但其实，他也曾扮演刑警等多种角色，只不过不太知名。在观众们看来，他急需在一部热播剧中尝试与以往不同的形象，以此向大众证明自己戏路的宽度。

1月12日在东方卫视黄金档开播的《恋爱先生》里，他还是一个“爱情导师”，将变身“网红恋爱专家”，但大家期待看到他不同的样子。在这部都市情感力作中，靳东饰演一位在高端牙科诊所工作的牙医程皓。身为牙科界的雅痞精英，程皓业余时间经常帮别人出谋划策追求女孩，因为总能想出各种讨女孩子欢心的方法，程皓也得了个“恋爱先生”的美称。

靳东十分认同剧中程皓纯粹的感情观：“我们这个戏归根结底就是一个真心换真情的故事。爱情上有问题没解决的都可以好好看一下我们这个戏。”

刘烨 综艺里怎能施展演技

最近惹人关注的中年男演员还有刘烨。曾经拿下许多表演奖项的他，其表演能力是得到过公认的，但近年表演作品不多，观众认为他有些浪费时间。在《演员的诞生》中，他点评风格温吞、善于鼓励新人。不少观众觉得，刘烨在多档综艺节目里混得风生水起、收获人气，但也在消耗才华。而翻看他接下来的履历，也只发现一部他和林依晨搭档的电视剧《老男孩》等待播出。这对于一个40岁、本来受期望的男演员来说，是否有点太不着急了？

凭借网剧《白夜追凶》赢得事业第二春的潘粤明，最近在各大人气综艺里频频亮相，《明星大侦探》《最强大脑》等当红节目纷纷邀请他，《吐槽大会》中，他探讨当下许多年轻演员的演技问题。

在声音魅力竞技秀《声临其境》中，他和周一围、赵立新、张歆艺等人联手为观众大秀声音特色和台词功底。潘粤明化身“熬夜的熊猫”，为《梅花烙》《还珠格格》等经典配音，再现马景涛和周杰的“嘶吼式表演”，获得观众大赞，也得到同行点评说“敢于大胆尝试”。但是，观众还是认为正在高峰期的他缺少更多表演作品。

佟大为（右）（《绝密者》剧照）

邓超、佟大为 需要新作证明自己

邓超如今是大银幕上的主力演员，但他的表演水准给大众的印象也是起伏不定。在喜剧中，他就不太为人所待见，票房也一般。观众更喜欢他在《烈日灼心》中深沉、偏神经质的表演。业内和观众几乎相同的意见是，他还需要更多好戏来彻底奠定演技派的地位，就像段奕宏一样。所以在张艺谋三国题材的新片《影》中，他一人分饰两角，和胡军、王千源有对手戏，必定提升了期望值。

和邓超、黄晓明等人一样，佟大为在演艺圈也是出于不上不下的尴尬位置：尽管家喻户晓，但还没有被视作绝对的实力派，而由于其颜值下降、年龄增长，他们在市场上又受到黄轩、刘昊然、董子健、张一山等后来者的强势挑战。最新谍战剧《绝密者》中，他和郑爽搭档，令人担忧，看来他需要好好规划自己的戏路和选择剧本、合作团队了。策划：徐晖 撰文：记者曾俊

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