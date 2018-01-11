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电视剧版《芳华》将开拍 影视剧套拍是把双刃剑

2018年01月11日 14:02 中国新闻网
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看了小说《芳华》的观众，在看完电影《芳华》之后，常常会有因为电影时间的限制，人物命运不能完全展开的遗憾。而电视剧版《芳华》即将在3月开拍的消息，或许可以弥补这种遗憾。

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　　新闻来源：今晚报

　　电视剧版《芳华》将开拍

　　影视剧套拍是把双刃剑

　　本报记者 刘桂芳

《芳华》《芳华》

　　冯小刚导演的电影《芳华》上映至今热度不减，近日又传出电视剧版《芳华》即将开拍的消息。因为省时省力、降低投资风险，“影视套拍”已经成为当下颇受投资方青睐的一种方式。不过，从以往的拍摄经验来看，套拍是一把双刃剑，投资方希望借助“套拍”取得双赢，但观众未必买账。从一个侧面也反映出原创好剧本匮乏的现状。

　　电视剧版弥补电影版遗憾

　　看了小说《芳华》的观众，在看完电影《芳华》之后，常常会有因为电影时间的限制，人物命运不能完全展开的遗憾。而电视剧版《芳华》即将在3月开拍的消息，或许可以弥补这种遗憾。

　　据悉，电视剧版《芳华》将由获得过“飞天奖”“金鹰奖”“国际艾美奖”等多项重量级影视奖项的实力派导演阎建钢执导，原著小说作者严歌苓担任编剧。舞蹈总监由中国著名舞蹈表演艺术家沈培艺担任，文学策划由杨劲松担任，他也是电影《芳华》的文学策划。制片人则由制作过多部大剧并荣获“十佳制片人”称号的邓涛与新锐制片人马好担任。

　　据导演工作室透露，相比于电影版，电视剧版《芳华》会更趋向于年轻化，把青春、爱情、军旅、灾难、歌舞等多重元素有机结合起来。有意思的是，阎建钢导演与冯小刚、严歌苓一样，也有在部队文工团生活的经历。他将会给观众展现一段怎样的青春故事，令人期待。

　　影视套拍为降低投资风险

　　从前些年的《山楂树之恋》《画皮》《手机》《神话》，到近几年的《何以笙箫默》《微微一笑很倾城》《三生三世十里桃花》《致青春》，只要有一部电影或者电视剧口碑不错，随即就会有这部作品的套拍问世。为何影视行业如此热衷同题材的套拍？

　　影视制作人深知，套拍现成的作品省时省力还可以降低投资风险是主要原因，一个广为人知的好故事、好题材，在演艺市场意味着无限商机。电影、电视剧和话剧等艺术形式分别拥有不同的观众群，所以套拍在宣传上能起到1加1大于2的效果，同时也减少了投资风险。

　　套拍暴露剧本原创力匮乏

　　一些业界专家认为，影视剧套拍现象暴露出剧本原创力匮乏的问题。“剧本剧本，一剧之本”，无论是拍电影还是电视剧，一个质量上乘的好剧本，是拍摄成功的最基础保证，好剧本“一本难求”的现象，已经存在多年。虽然原创剧本动力不足原因复杂，但我们不能忽视的是，大量的翻拍、套拍，久而久之扼杀创新动力，滋长创作者的惰性，难以形成影视剧创作的良性循环。

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标签: 芳华电视剧双刃剑电影冯小刚

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