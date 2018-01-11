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霸道总裁改行教人谈恋爱，靳东江疏影这对CP你咋看？

2018年01月11日 14:09 重庆晨报
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在接受记者专访时，江疏影更笑称，当得知自己要和靳东合作时，特别的紧张，“片场看到他，感觉从下车走到片场有一股风过来了，东哥来了吗？东哥好！真的是很紧张。”

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　　原标题：霸道总裁改行教人谈恋爱，靳东江疏影这对CP你怎么看？

剧中靳东这个“恋爱专家”和江疏影成了欢喜冤家。剧中靳东这个“恋爱专家”和江疏影成了欢喜冤家。

　　说靳东又一次饰演霸道总裁的《我的前半生》称霸了去年上半年热播剧的口碑、热搜等各种榜单，应该没什么异议。但霸道总裁做久了，总还是要放下一本正经、换换口味的——今晚（11日），东方卫视热播的谍战大剧《风筝》将落幕，而接档（12日开播）的就是靳东、江疏影带来的“换口味”大作《恋爱先生》。

　　开播发布会上，靳东也就着剧中“恋爱专家”的角色谈到了自己的恋爱观：“我很认同，任何不以结婚为目的的谈恋爱都是耍流氓。”

　　从剧方跟上游新闻-重庆晨报记者透露的信息看，尽管本次的角色对靳东来说算是新鲜，但其实这个“程皓”也有着靳东过往角色的影子：他是一位雅痞精英范儿十足的牙医。程皓业余时间最常做的事就是，帮别人出谋划策追求女孩，因为总能想出各种讨女孩子欢心的方法，程皓也得到了“恋爱先生”的美称。但事实上，他自己从未谈过恋爱。在比利时，程皓与专治各种渣男、但也曾被李宗翰饰演的宋宁宇伤害过的罗玥（江疏影饰）相遇了，两人从此开始了一段爱情未至、冤家先到的爱情追逐战。

　　既然是情感大剧，那自然在开播发布会现场靳东、江疏影两大主演的“恋爱经”成了大家盘问的焦点。靳东首先表示，自己十分认同程皓纯粹的感情观：“任何不以结婚为目的的谈恋爱都是耍流氓，现在很多人分手太容易了，因为得到的越容易，失去的也就越快。我们这个戏归根结底就是一个真心换真情的故事。现在的男女青年，爱情上有问题没解决的都可以好好看一下我们这个戏。”

江疏影这次在《恋爱先生》里饰演的罗玥有点搞怪。江疏影这次在《恋爱先生》里饰演的罗玥有点搞怪。

　　而剧中的恋爱研究员，江疏影现实中却还是单身。当被问到现实生活中会不会在意男友怀念初恋的问题时，江疏影自信表示不会。靳东却接过话头：“小江很自信，所以她现在一直单身。”当然，这也丝毫没影响江疏把靳东视为自己的“男神”：“怎么会有那么帅的男人。”

　　在接受记者专访时，江疏影更笑称，当得知自己要和靳东合作时，特别的紧张，“片场看到他，感觉从下车走到片场有一股风过来了，东哥来了吗？东哥好！真的是很紧张。”不过，合作过程江疏影自曝和大家想象的有些不同，“他（指靳东）应该是靳三岁或者靳四岁吧，片场挺年轻挺帅，也更接地气。”她特别提到，当靳东用说教语气和你开玩笑时，那种反差真的很好玩。

　　出道至今，江疏影已经和张嘉译、孙红雷、胡歌等众多“男神”合作过了，外界也因此称她是“男神收割机”。对此，江疏影也有自己的看法：“出道就能和很好的演员合作，我觉得一方面是自己的幸运，另一方面也不否认自己的努力吧。这是一种压力也是一种评价，督促我不断学习。我其实也没想太多，就真诚对待每一个角色就好。”

　　上游新闻-重庆晨报记者 裘晋奕

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标签: 靳东恋爱先生江疏影CP霸道总裁

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