《见字如面2》从小爱到大爱 姚晨羞涩周迅淡然

周迅

在王菲的歌里：“思念是一种很玄的东西”，而在梁静茹的歌里，“想念是会呼吸的痛”……歌曲里的思念痛彻心扉，但书信里的思念却因为文字，展现出多样的触动力。在本周二《见字如面2》播出的第十期节目“思念”篇中，姚晨、喻恩泰、周迅、归亚蕾、李立群等六位实力大咖将带来演绎夫妻、闺蜜、兄妹、父女之间不同“思念”的六封信件，他们的生动演绎从小爱到大爱让横跨古今“思念”更有现实温度。

周迅优雅收官灵气尽显 视后大满贯收获新突破

“玲珑骰子安红豆，入骨相思知不知。”《见字如面2》第十期节目上线之后备受好评，诸多网友在社交平台上讨论关于“思念”的故事，感人至深催人泪下。在本期节目中，六封信件虽都围绕“相思”主题却带给观众不一样的情感触动，李立群生动演绎《陈嗣庆写给三毛》一信，隔空代父喊话三毛诉衷肠，信中表达的对三毛孤独的感同身受又万分不舍的父女之情令人动容；归亚蕾大气演绎《班昭写给汉和帝》，虽是对汉和帝的陈情信，也把对驻守边疆却又年迈无依的哥哥班固的思念之情展露无遗；姚晨一人分饰两角，一边跟喻恩泰对读古代异地恋情书《秦嘉、徐淑夫妇往来信》尽显小女儿情态娇羞不已，一边又在《李森写给丈夫沈仲文》一信中，化身为年迈妇人岁月沧桑感十足，令网友赞不绝口。

在本期节目中，周迅演绎《宋庆龄写给阿莉观众》一信，既把大家闺秀宋庆龄的大气端庄展现的淋漓尽致，也有她灵气十足的声音标签，特别是读到：“虽然我们的东西都丢了，但我们取得了道义上的胜利。”周迅语气坚定，信件中的言辞虽是云淡风轻，也能让观众透过信件感受到当时的情况危急。周迅在短短几分钟通过寥寥数语，就已将大气温婉的宋庆龄形象塑造的立体丰满。值得一提的是，曾经夺得过金鹰、飞天、白玉兰奖，大满贯视后的周迅，在《见字如面2》却找到了跟观众交流的新方式，无论是演员经历和口碑影响上都收获新突破，此次她优雅收官，更有网友不舍喊话道：“不舍得周公子收官，期待下一季还能看到她”。

《见字如面2》让古今“思念”升温 姚晨羞涩归亚蕾气质超群

“从前的车马邮件都慢，一生只够爱一个人”，《见字如面2》第十期节目也给观众留下了深刻印象的绝对是姚晨带来的两封信件，在与“荧幕最佳CP”喻恩泰对读的《秦嘉、徐淑夫妇往来信》时，姚晨读到动情处不仅脸红，表现出羞涩的小女儿情态，有网友赞道：真性情好女儿；但是到《李森写给丈夫沈仲文》一信中，姚晨又变身为垂垂老矣的妇人对已经逝去的丈夫遥寄相思之情，把曾经并肩作战、患难与共，在炮火与硝烟中携手度过了五十载的艰难岁月揉进了信件的简单言辞中，诸如：“我们来生还做夫妻！”在姚晨读来更是情深动人，她用感性十足的演绎不仅征服了现场观众，也打动了屏幕后的万千人心。

归亚蕾读的《班昭写给汉和帝》一信，把这封打动汉和帝信件中的“相思”演绎的更具温度，她以女性独特的情感切入口传递相思：“骨肉至亲生生离别，就是见了面彼此也不会相识了。”在归亚蕾演绎来气质超群，也让观众通过这封信件能够窥见古代最为著名的女性——班昭的超俗风骨，一睹女神风采，也给观众传递了思念的核心价值，比如解读嘉宾止庵提到的：“看似是告老还乡，其实是要皇上换人来守边疆”，让观众的目光不再局限于小爱上，要放的更长远一些。

第十期节目中通过六封不同的信件，从姚晨读“儿女情长”的小爱到归亚蕾读的家国大义的大爱，解读嘉宾的精彩点评，都让古今“思念”更有现实温度，让这些故事跨越上千年的历史长河，不断惊艳2018年的冬季。下周二晚8点，《见字如面2》一同倾听会发声的信件，传递华夏民族的文明密码。

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