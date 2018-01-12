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刘国梁女儿录《小小演说家2》 握球拍显将门之风

2018年01月12日 12:57 新浪娱乐
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刘国梁小女儿刘宇彤刚录制完中国教育电视台《小小演说家》第二季节目，现场刘宇彤手握乒乓球拍尽显将门之风。

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　　近日，刘国梁录制某节目嘟嘴卖萌，贡献各式表情包。而不久前刘国梁小女儿刘宇彤也刚录制完中国教育电视台《小小演说家》第二季节目，现场刘宇彤手握乒乓球拍尽显将门之风。

《小小演说家》《小小演说家》

　　据导演组在邀请刘国梁女儿刘宇彤参加《小小演说家》节目之时，他就表示非常支持女儿参加这样的节目。自从卸任中国乒乓球队总教练职务后，刘国梁不仅重视对女儿看家本领乒乓球的培养，同样对于语言这个常常被大家容易忽视的技能更是放在了女儿成长教育的重中之重。

　　《小小演说家》节目出品人姚莉女士表示：像《我是演说家》等演说类节目之前在业界已经有过激烈的讨论了，大家都知道，东方人向来就是含蓄内敛，中国人就更是因为谦虚而沉默少言。而事实上，“演说”是改变这种现状的最好途径之一。最初做《小小演说家》的目的就是希望通过展现少年儿童的演讲状态，来改变中华语言被怠慢被忽略的现状，帮助人们重拾文化的遗珠，以“让孩子说自己的话”为主题推广中国青少年语言教育。除了技巧方面，在内容上也希望紧扣社会热点教育话题，并以孩子最真、最善、最美的视角，让孩子说自己的话，诠释孩子自己内心最想表达的想法，同社会对话，从而引起大家对儿童教育话题的广泛关注和深思。

　　据悉，《小小演说家》将于2018年第二季度首播，敬请期待。

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标签: 小小演说家刘宇彤刘国梁节目我是演说家

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