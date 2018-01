新浪娱乐讯 1月18日是周杰伦的生日,11日,昆凌[微博]通过社交网站晒出举办家庭运动会的照片,并称:“Happy 第一届JAY CUP ! Glad We made it happen。 一直很想念学校的运动会~所以决定在你生日这时候举办一个jay cup。 Felt like we Went back to the good old days , hope you enjoyed it birthday boy!”

照片中,昆凌戴着黑色棒球帽,披着一头长发,皮肤白皙身材纤细,和周杰伦穿同款运动服,笑容甜美,夫妻俩十分的恩爱,小周周也罕见出镜,扎着俩小辫,依然是红色运动服,双腿跪在地上,双手搂抱着小朋友,虽然只是背影,画面非常的温暖有爱。小泡芙也在爸爸刘畊宏[微博]的带领下出镜,给干爹周杰伦加油助威。

此微博曝光后,惹得众网友纷纷围观并留言称:“小周周连后脑勺都这么可爱!”“hashtag太甜了吧!!”“我现在已经不想嫁给周杰伦了,我想娶昆凌。”(我是弥尔)

更多精彩内容敬请关注@新浪女性(微博)