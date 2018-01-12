得口碑者得天下，中国继续“拯救”好莱坞

随着中国内地影市逐渐扩大，如今中国观众已经有能力撑起一部大片的市场，并成为这部影片的主要票仓。去年不少好莱坞大片在中国的票房成绩，都比在北美本土的票房要高。

《妖铃铃》《机器之血》首日位居票房榜首，但口碑不佳导致后继乏力。

《妖铃铃》《机器之血》首日位居票房榜首，但口碑不佳导致后继乏力。

《二十二》与《冈仁波齐》等小众影片获追捧。

《二十二》与《冈仁波齐》等小众影片获追捧。

印度与泰国的口碑影片渐渐被观众接受。

印度与泰国的口碑影片渐渐被观众接受。

《变形金刚5》《生化危机：终章》的内地票房远超北美。

《变形金刚5》《生化危机：终章》的内地票房远超北美。

口碑作用空前强大 内容崛起质量转型

业内认为，2017年电影市场的明显特点是口碑与票房双丰收，观影驱动越来越彰显聚焦效应，由于购票平台与自媒体购票端的评分与口碑优势，当同个热门档期有三到四部影片同时出现，由于观众的聚焦程度有限，自然会对排名较后的影片失去注意力。记者发现，剔除评分人数少于5000人的作品，去年有25部国产片豆瓣评分高于7分，而8分以上的超高分电影有8部，这个成绩远超2016年。

随着电影市场的成熟，观众也越来越理性，影片质量的好坏越来越直接反映到当日或次日的上座率、场均人次上，而口碑经不起推敲的影片会在短时期之内跌落（例如《机器之血》、《妖铃铃》上映时日都位居票房榜首，但次日均被其他影片反超），这样的效应使得很多新类型的、口碑高的小众影片有更大的发挥空间。

小众题材受关注 口碑发酵得惊喜

长久以来，纪录片、文艺片在内地电影市场都处于边缘化的位置，不仅票房低迷、排片占比低，受主流观众关注的程度也少。然而2017年，纪录片和艺术片的成绩令人惊喜。去年暑期档，我国首部获得公映许可的慰安妇题材纪录片《二十二》上映，从首日仅1.5%的排片一路逆袭，最终这部成本仅有200万、宣发成本80万的电影成为国内首部票房过亿的纪录片。

无大明星加持、全素人出演的公路片《冈仁波齐》与《变形金刚5》同档期上映，虽为小成本文艺片但凭借口碑长线发展票房过亿，这个成绩相当亮眼。纪录片的回暖还体现在《地球：神奇的一天》（票房4547万）、《重返狼群》（3293万）；文艺片市场的表现也可圈可点，上映片单佳作频出，不仅有被盛赞为年度最佳、关注被性侵儿童和女性觉醒的《嘉年华》、还有在金马奖上斩获大奖的《不成问题的问题》（票房776万）、《八月》（票房435万），虽说票房成绩不甚理想，但都成为一段时间内的话题，观众越来越注意到这些小众影片，也越来越会为这类型的优质影片买单。

批片崛起创突破 引进江湖东南亚崛起

去年也是批片崛起的一年，好莱坞以及北美以外的欧洲、东南亚影片表现尤为抢眼。98部进口片进入内地市场，批片创纪录达到64部，合共贡献了55亿（占总票房的26%）票房成绩。从《一条狗的使命》到印度电影《摔跤吧！爸爸》，从西班牙影片《看不见的客人》再到泰国电影《天才枪手》，这些高质量的非好莱坞批片开始在内地市场崭露头角，从口碑到票房到话题热度，都征服了观众。批片“爆款”比较集中，出现了例如《摔跤吧！爸爸》、《生化危机：终章》这类票房突破十亿的现象级影片，而排名前三的影片收入超过所有批片总票房收入的一半。

此前，批片的主要阵容都在好莱坞B级片以及日韩电影上，而去年的批片更是将目光放在了更多的国家和地区，例如西班牙烧脑悬疑作品《看不见的客人》、泰国青春电影《天才枪手》都有抢眼的表现，凭借口碑的推助，两部影片分别获得1.7亿、2.7亿票房。最值得一提的是阿米尔·汗主演的印度电影《摔跤吧！爸爸》，凭借绝佳口碑，内地票房达到近13亿，位于全年影片前十名的第7名，这个成绩甚至超过该片在印度的本土票房。不少专家预测，今年的批片竞争市场会更加激烈，俄罗斯、德国、英国等更多地区的影片都会进入内地市场，观众会有更多选择。

中国观众“拯救”好莱坞 90后成为票房主力

随着中国内地影市逐渐扩大，如今中国观众已经有能力撑起一部大片的市场，并成为这部影片的主要票仓。去年不少好莱坞大片在中国的票房成绩，都比在北美本土的票房要高，这并不是个别的案例，例如在北美票房遇冷的《极限特工3：终极回归》（北美票房4489万美元；内地票房1.7亿美元）与《速度与激情8》（北美票房2.2亿美元，内地票房4亿美元），北美口碑票房皆低迷的《生化危机：终章》（北美票房2583万美元，内地票房1.6亿美元）与《变形金刚5》（北美1.3亿美元 内地2.38亿美元）。两地票房 差距悬殊巨大。这些影片在北美本土表现平庸，但获得中国观众的全力“拯救”，中国市场也越来越成为全球票房的重要增产地。聚焦于观众的群体分析，从购票人群上来说，90后（19岁到29岁）青年仍是网络购票的主力，去年的占比高达60%，而18岁以下的人群占比4%，较上年有2%的升幅，说明这些年轻人会成为未来网络购票的生力军。

2017年电影大事迹日历

1月28日 创单日票房纪录8.09亿

2月23日 大盘突破100亿

3月1日 电影产业促进法推出

4月15日 《速度与激情8》以4.87亿的成绩创造单片单日票房纪录

4月22日 规范点播影院

5月5日 大盘突破200亿

8月7日 《战狼2》突破《美人鱼》34亿票房纪录，成为国产票房最高影片

8月票房：73.7亿 单月票房历史最高

国庆档8天 26.5亿创新纪录

11月6日 分账票房达到2016年的455亿，提前了55天

11月20日 大盘突破500亿元

11月26日 电影局提出2020年目标 年票房突破700亿，银幕数超过6万块，年产影片800部，成为世界第一电影市场

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