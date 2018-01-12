移动客户端

《如果爱》陈都灵大方承认刘宪华不是普通朋友

2018年01月12日 15:41 环球网
微博 微信 空间 分享 添加喜爱

本期节目中，刘宪华陈都灵因默契配合被“月老”撮合二人互赠手写情书，信纸竟是亲手用熊猫粪便所制而成！

关注公众号“新浪微整形”，查看更多精彩原创内容！关注公众号“新浪微整形”，查看更多精彩原创内容！
刘宪华、陈都灵刘宪华、陈都灵

　　由刘宪华、陈都灵、李茂、弦子共同加盟的湖北卫视《如果爱·为爱同行》已经播出三期，本周日21：20他们将继续出发，甜蜜同行。

　　本期节目中，刘宪华陈都灵因默契配合被“月老”撮合二人互赠手写情书，信纸竟是亲手用熊猫粪便所制而成！他们分别会在这个独特的信纸上写下什么表达自己的心意？二人的手机屏保暗藏玄机，还将迎来首次深情相拥！“帽子夫妇”化身民宿老板，将为情侣住客制造浪漫惊喜，不料弦子却因外国客人醋意大发，惹怒弦子的李茂又该怎样求得妻子原谅？

　　刘宪华陈都灵临别不舍亲密合照留纪念  关系“破冰”甜蜜升温

　　经过三周的相处，刘宪华陈都灵从最初的“尬聊”开始渐渐擦出火花，上周还“情变”西安街头，一言不合“大打出手”，而这次被“月老”当面撮合，感情不断升温。他们在前往蔡侯文化苑，向刘师傅学习古法造纸的路上依旧“火花四射”。陈都灵无意惹恼刘宪华后，一改往日高冷女神形象，使用刘式经典的“飞机梗”喂食“讨好”刘宪华，究竟这一招能不能奏效？两人用古法造出的熊猫纸互写情书，陈都灵吐露真心表示“不是普通朋友是partner”。这“partner”暗含什么深意？刘宪华又会如何回应呢？临别之际两人依依不舍，亲密合照、情歌对唱，约定将合影设为手机屏保后还将首次深情相拥。这一波“狗粮”将如何升级撒出？

　　弦子首次遭遇“情敌”吃醋  李茂花式俄语表白求原谅

　　“帽子夫妇”一直以来都是节目中的甜蜜担当，然而本期节目中，他们来到成都民宿客串一天老板，却遭遇史上最“酸”挑战，究竟是一场怎样的风波竟让弦子的“一家之主”地位动摇？李茂首秀俄语表白，他能否求得妻子弦子的原谅？

　　新晋民宿主人李茂、弦子遇特别房客：一对相恋1000天的情侣，“帽子夫妇”将如何亲身示范“恋爱教科书”，为情侣带来浪漫惊喜？90后“吃货”房客直播吃上千串串香，惊呆李茂弦子……民宿还将发生什么神奇的故事？

　　谈情也说爱，笑闹皆痛快！每周日晚21：20，相约湖北卫视《如果爱·为爱同行》，与刘宪华、陈都灵、李茂、弦子一起传递爱！

　　更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）

标签: 陈都灵刘宪华如果爱李茂弦子

推荐阅读
聚焦
关闭评论
精彩原创+ 更多
新闻排行
高清视频+ 更多
微整形热议+ 更多
美图精选+ 更多
博客推荐+ 更多

林志玲和言承旭都要复合了，前任真危险！

林志玲和言承旭复合的新闻，媒体都用上了“情缠15年”、“世纪大复合”的字眼，几乎是催人泪下的一幕大戏。[详细]
林志玲和言承旭都要复合了，前任真危险！

城市婆婆新婚第一天就大骂农村新娘没素质，网友：说这话的才没！

12.10，婆媳的战国时代，没素质[详细]
2017年12月11日 11:53
素质 新娘 农村 新婚 婆婆

26岁男子爱上41岁上海女人，婆婆只比媳妇大6岁，全场大惊！

[详细]
2018年01月03日 11:10
上海 全场 女人 婆婆 男子

女孩崩溃了男友国外还有个女人并说自己不是中国人,涂磊大惊

[详细]
2017年12月26日 13:08
涂磊 女人 男友 女孩 中国人

女孩走到河边考虑人生，大叔上去搭讪，，， ​

女孩走到河边考虑人生，大叔上去搭讪。。。 @郑云工作室 ​[详细]
2017年12月25日 12:50
女孩 人生 大叔 郑云 工作室

磨叽男太没主见，什么事都要过问女友，女友大骂不像个男人

爱情保卫战：《爱情保卫战》是天津卫视推出的情感心理节目。节目将现实中青年男女在恋爱过程中遇到的各种困惑与矛盾搬上舞台，每期2-3对在爱情道路上面临抉择的真实情侣，双方通过交流、沟通与争辩把各自内心的痛苦与困惑全盘托出。节目现场邀请资深情感专家用专业知识给到场的每对情侣提供客观理性的分析及双方契合程度的科学考量，并根据每对情侣的不同情况给予恋爱指导和情感忠告，再加上最了解他们的家人朋友站在旁观者角度的适时参与，共同帮助走在十字路口的年轻情侣为自己的爱情打一场轰轰烈烈的保卫战！[详细]
2017年12月31日 15:22
女友 不像 主见 男人 情侣