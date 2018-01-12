《如果爱》陈都灵大方承认刘宪华不是普通朋友

本期节目中，刘宪华陈都灵因默契配合被“月老”撮合二人互赠手写情书，信纸竟是亲手用熊猫粪便所制而成！

刘宪华、陈都灵

由刘宪华、陈都灵、李茂、弦子共同加盟的湖北卫视《如果爱·为爱同行》已经播出三期，本周日21：20他们将继续出发，甜蜜同行。

本期节目中，刘宪华陈都灵因默契配合被“月老”撮合二人互赠手写情书，信纸竟是亲手用熊猫粪便所制而成！他们分别会在这个独特的信纸上写下什么表达自己的心意？二人的手机屏保暗藏玄机，还将迎来首次深情相拥！“帽子夫妇”化身民宿老板，将为情侣住客制造浪漫惊喜，不料弦子却因外国客人醋意大发，惹怒弦子的李茂又该怎样求得妻子原谅？

刘宪华陈都灵临别不舍亲密合照留纪念 关系“破冰”甜蜜升温

经过三周的相处，刘宪华陈都灵从最初的“尬聊”开始渐渐擦出火花，上周还“情变”西安街头，一言不合“大打出手”，而这次被“月老”当面撮合，感情不断升温。他们在前往蔡侯文化苑，向刘师傅学习古法造纸的路上依旧“火花四射”。陈都灵无意惹恼刘宪华后，一改往日高冷女神形象，使用刘式经典的“飞机梗”喂食“讨好”刘宪华，究竟这一招能不能奏效？两人用古法造出的熊猫纸互写情书，陈都灵吐露真心表示“不是普通朋友是partner”。这“partner”暗含什么深意？刘宪华又会如何回应呢？临别之际两人依依不舍，亲密合照、情歌对唱，约定将合影设为手机屏保后还将首次深情相拥。这一波“狗粮”将如何升级撒出？

弦子首次遭遇“情敌”吃醋 李茂花式俄语表白求原谅

“帽子夫妇”一直以来都是节目中的甜蜜担当，然而本期节目中，他们来到成都民宿客串一天老板，却遭遇史上最“酸”挑战，究竟是一场怎样的风波竟让弦子的“一家之主”地位动摇？李茂首秀俄语表白，他能否求得妻子弦子的原谅？

新晋民宿主人李茂、弦子遇特别房客：一对相恋1000天的情侣，“帽子夫妇”将如何亲身示范“恋爱教科书”，为情侣带来浪漫惊喜？90后“吃货”房客直播吃上千串串香，惊呆李茂弦子……民宿还将发生什么神奇的故事？

谈情也说爱，笑闹皆痛快！每周日晚21：20，相约湖北卫视《如果爱·为爱同行》，与刘宪华、陈都灵、李茂、弦子一起传递爱！

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