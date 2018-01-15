《神雕侠侣》为00后再翻拍 面向全球甄选小龙女杨过

文章来源微信公众号： 直觉_文化

2018年伊始，广大武侠迷们又有重磅新惊喜——由武侠泰斗金庸先生亲授版权，被几代书迷津津乐道的《神雕侠侣》，确定将于今年被再度翻拍成新一版电视剧。据了解，此部新版的第一受众群直指刚刚在新年跨入18岁、千禧年后出生的00后们。为使新版《神雕侠侣》陪伴这一代跨际观众的青春成长，根植中华经典传统文化在他们的内心，剧方将全面抬升制作的规格与阵容，其中最重大的决定是——面向全球华人年轻演员甄选“杨过”“小龙女”和“郭襄”等主要角色。

《神雕侠侣》翻拍

专为千禧一代翻拍

00后的“神雕侠侣”

金庸的《神雕侠侣》出版半个多世纪以来，不仅小说出版物久盛不衰，根据原作改编翻拍的影视版本更是不断在两岸三地出现、刷新，屡创收视佳绩和经典，其万千观众遍布全球华人圈，可以说是数代中国人的集体记忆。《神雕侠侣》中的“小龙女”、“杨过”、“郭襄”“张君宝”等纵横江湖、爱国爱家的一代传奇大侠的年轻风采，更是家喻户晓，是真正全民级、几代人的武侠偶像。

小龙女

据介绍，此次翻拍《神雕侠侣》距离上一次被翻拍仅仅只有5年，但是金庸大侠却再次亲授版权，希望能够专为千禧年出生、今年将满18岁成年的00后们，留下共同成长的经典武侠记忆。剧方表示，原著中杨过、小龙女、郭襄、张君宝们出场的年龄与现如今的“千禧族”们年龄相当，他们也是恰同学少年，即将启程，体会“世间多少痴儿女，情到深处无怨尤”的人生旅程时候。

杨过

尊重原著郭襄视角

面向全球甄选演员

值得一提的是，本剧在严格尊重原著的情况下，以少女郭襄为主观视角展开，在描绘杨过、郭靖这些乱世英雄可歌可泣的爱国情怀外，亦浓墨重彩地抒写了杨过小龙女的旷世奇恋，同时还加重了张君宝等青春伙伴的角色的存在感。有关人士称，选择用“郭襄的视角”来重现“神雕侠侣”的故事，是为了呼应当下女性，尤其是00后一代人追求自我选择和实现自身价值的潮流观。

郭襄

据悉，新版《神雕侠侣》将由北京盛夏星空影视传媒股份有限公司等共同投资制作，有关人士表示，此版的目标视野、制作阵容以及规格规模，都将全面展现当下中国电视剧的全球一流制作水准，力图再造华人经典。为此，双方决定，近日将面向全球华人演员，公开甄选新一代《神雕侠侣》四大角色——杨过、小龙女、郭襄、张君宝等的饰演者。甄选没有任何门槛，只要符合角色需要，应甄者可以是没有任何表演经验的纯新鲜面孔，也可以是演艺圈有些名气的半新人，只要形象气质吻合、有能力胜任人物，都可以参加甄选和试镜。不日，剧方将广洒英雄贴，希望全球千禧一族共同见证属于他们的“杨过”“小龙女”的诞生。

张君宝

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