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不止华晨宇的应援服，周扬青抄袭成家常菜

2018年01月15日 06:42 新浪娱乐
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so不就上个新嘛，男朋友帮忙宣传个，怎么就被撕了呢？上新当然是没啥，宣传自然也没有问题，但问题是这件所谓的新品，和华晨宇家的应援服很像啊。

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　　原标题：不止华晨宇的应援服，周扬青抄袭不是一次两次了

　　文：诺诺

　　周扬青被撕惹， 蛮精彩的。

　　喏，因为她上的新品。。。。。。。

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　　首席代言人罗志祥已经穿着上节目了。

罗志祥罗志祥

　　大图点开看看。

　　版型就是普通的卫衣，设计主要在袖子上，蛮嘻哈的款式。

罗志祥罗志祥

　　so不就上个新嘛，男朋友帮忙宣传个，怎么就被撕了呢？

　　上新当然是没啥，宣传自然也没有问题，但问题是这件所谓的新品，和华晨宇家的应援服很像啊！！！

　　袖子的画风可以说是一样一样的。。。。

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　　人家专门给粉丝设计的，是送粉丝的礼物，16年就出了。

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　　所以，这算是抄袭了吧？！

　　人家粉丝当然是不干的。。。。。。。。

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　　应援服的设计师也站出来说话了。

　　嗯，这样是真的不太好。。。。

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　　关于抄袭的问题，其实当初花花也担心过。

　　但是设计师表示自己没带怕的。。。。。

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　　现在。。。。惊不惊喜？意不意外？！

　　被撕之后，周扬青也紧急处理了这个问题。

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　　虽然周扬青已经第一时间处理了问题，但事情依然没有结束。不仅仅是应援服，她还被曝不是第一次抄袭了。

　　网友做的对比图，大家随意感受。

　　人家品牌。

衣服衣服

　　周扬青的。

　　刺绣的图案傻傻分不清楚啊。

衣服衣服

　　人家品牌。

衣服衣服

　　周扬青的。

　　同样的图案，只是印在不同的衣服上。

衣服衣服

　　人家品牌。

衣服衣服

　　周扬青的。

　　胸前logo都是一样的，换个颜色可还行？

衣服衣服
衣服衣服

　　周扬青的。

衣服衣服

　　人家品牌。

衣服衣服

　　周扬青的。

　　前面还好，后面两件表示肉眼根本看不出区别！！！

衣服衣服

　　emmmmm好像蛮多网红买的衣服都是酱婶的吧？

　　但值得注意的是周扬青同学，曾经可说过要创自己的原创团队。。。。。

周扬青周扬青

　　而且她也是尝过被抄袭的苦的。。。。。。。。。

周扬青周扬青

　　所以？不明白她到底是咋想的┓（ ′?` ）┏

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标签: 周扬青华晨宇应援衣服罗志祥

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