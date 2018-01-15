不止华晨宇的应援服，周扬青抄袭成家常菜

so不就上个新嘛，男朋友帮忙宣传个，怎么就被撕了呢？上新当然是没啥，宣传自然也没有问题，但问题是这件所谓的新品，和华晨宇家的应援服很像啊。

原标题：不止华晨宇的应援服，周扬青抄袭不是一次两次了

文：诺诺

周扬青被撕惹， 蛮精彩的。

喏，因为她上的新品。。。。。。。

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首席代言人罗志祥已经穿着上节目了。

罗志祥

大图点开看看。

版型就是普通的卫衣，设计主要在袖子上，蛮嘻哈的款式。

罗志祥

so不就上个新嘛，男朋友帮忙宣传个，怎么就被撕了呢？

上新当然是没啥，宣传自然也没有问题，但问题是这件所谓的新品，和华晨宇家的应援服很像啊！！！

袖子的画风可以说是一样一样的。。。。

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人家专门给粉丝设计的，是送粉丝的礼物，16年就出了。

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所以，这算是抄袭了吧？！

人家粉丝当然是不干的。。。。。。。。

评论

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应援服的设计师也站出来说话了。

嗯，这样是真的不太好。。。。

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关于抄袭的问题，其实当初花花也担心过。

但是设计师表示自己没带怕的。。。。。

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现在。。。。惊不惊喜？意不意外？！

被撕之后，周扬青也紧急处理了这个问题。

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虽然周扬青已经第一时间处理了问题，但事情依然没有结束。不仅仅是应援服，她还被曝不是第一次抄袭了。

网友做的对比图，大家随意感受。

人家品牌。

衣服

周扬青的。

刺绣的图案傻傻分不清楚啊。

衣服

人家品牌。

衣服

周扬青的。

同样的图案，只是印在不同的衣服上。

衣服

人家品牌。

衣服

周扬青的。

胸前logo都是一样的，换个颜色可还行？

衣服

衣服

周扬青的。

衣服

人家品牌。

衣服

周扬青的。

前面还好，后面两件表示肉眼根本看不出区别！！！

衣服

emmmmm好像蛮多网红买的衣服都是酱婶的吧？

但值得注意的是周扬青同学，曾经可说过要创自己的原创团队。。。。。

周扬青

而且她也是尝过被抄袭的苦的。。。。。。。。。

周扬青

所以？不明白她到底是咋想的┓（ ′?` ）┏

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