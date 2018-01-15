张智霖版算是最符合原著的一个版本，几乎是原汁原味，许多细节都处理得不错。从表演、造型以及拍摄都力求风格统一。

文章原标题：六大“郭靖”经典形象，胡歌张智霖实力上榜，top1众望所归

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郭靖，贯穿“射雕三部曲”的重要人物。融合了“九阴真经”、“降龙十八掌”和“左右互搏”三大盖世武功于一体，已臻化境。

郭靖

郭靖一生都在努力践行“侠之大者，为国为民”，确实也做到了。本期为大家盘点荧幕中六大“郭靖”经典形象，看看谁才是你心中的“侠之大者”。

top6 杨旭文

杨旭文

出自17版《射雕英雄传》，杨旭文版郭靖除造型受人诟病外，整体而言，基本忠于原著，可以一看。

top5 胡歌

胡歌

出自唐人版《射雕英雄传》，胡歌林依晨称得上“偶像版射雕”，吸引了年轻观众的喜爱。胡歌还未经《琅琊榜》洗礼，演技与之前仙侠剧无异。但剧情节奏明快，俊男美女，甚是养眼，值得一看。

top4 王洛勇

王洛勇

出自黄晓明版《神雕侠侣》，王洛勇演技毋庸置疑，可谓诠释中年郭靖中最好的一位。尤其最后保卫襄阳一战中，深刻诠释了“侠之大者，为国为民”的精神所在。

top3 李亚鹏

李亚鹏

出自03版《射雕英雄传》，李亚鹏版常被网友吐槽将郭靖演成了一个白痴，不可否认，台词确实有点雷人。但也有可能是剧本原因。总的来说，此版值得一看。

连金庸先生也曾说过“我本人认为李亚鹏是忠忠厚厚的人，我觉得他演郭靖演得很好。但令狐冲他演得不好，令狐冲很潇洒，有一种浪子的个性”。

top2 张智霖

张智霖

出自94版《射雕英雄传》，张智霖版算是最符合原著的一个版本，几乎是原汁原味，许多细节都处理得不错。从表演、造型以及拍摄都力求风格统一。张智霖将郭靖的老实木讷刻画的非常到位，实力毋庸置疑。

top1 黄日华

黄日华

出自83版《射雕英雄传》，深入人心的经典佳作。在黄日华的演绎下郭靖憨得可爱、可气、又可敬。成为内地众多70、80后的集体回忆。

黄日华

主题曲《铁血丹心》也被奉为经典之作，传唱至今。周星驰、刘嘉玲、欧阳震华、吴镇宇等众多明星都曾在该剧中担任跑龙套的角色，实力非凡啊！

郭大侠

小伙伴们，谁才是你心中的“郭大侠”呢，欢迎留言讨论！

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