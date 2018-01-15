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奶奶不记得自己小S难过痛哭 哽咽思念已逝的爸爸

2018年01月15日 11:24 新浪娱乐
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小S再次更新微博上传哭泣的视频，并写道：“爸，奶奶都不记得我们了，但我相信她记得你！到时你见到她，要跟奶奶说：我很想你，我们都很想你！ ”

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小S亲密抱着奶奶小S亲密抱着奶奶
小S和奶奶小S和奶奶

　　新浪娱乐讯  1月14日，小S[微博]通过微博晒和奶奶以及大姐合影，透露奶奶已经不认识她们了，并提醒网友好好爱你该爱的人，不要有遗憾。稍后，小S再次更新微博，上传伤心哭泣的视频，对奶奶的失忆表示非常的难过，视频中，小S一度哽咽，令人心疼。

　　1月14日晚，小S通过微博晒和奶奶合影，并称：“虽然奶奶都不记得我们是谁了，但我们永远记得奶奶，永远爱着她，人生该如何过？好好爱你该爱的人！不要有遗憾！”照片中，小S一身粉紫色运动休闲装，素颜皮肤光滑，将奶奶搂在怀里，头贴头非常的亲密，奶奶满头的银发，一脸的慈祥，看得出奶奶曾经也是一位大美人，大姐也素颜亮相，画面非常的温馨幸福。

　　晒完，小S再次更新微博上传哭泣的视频，并写道：“爸，奶奶都不记得我们了，但我相信她记得你！到时你见到她，要跟奶奶说：我很想你，我们都很想你！ ”视频中，小S非常伤心的哭泣，不仅对于奶奶的失忆感到难过，更思念去世的爸爸，在说给爸爸的话语中，小S一度伤心哽咽，泣不成声，看着十分的心疼。

　　此微博曝光后，网友纷纷围观并留言安慰，称：“别哭，奶奶会心疼！”“今天怎么了，看着好心疼你！”“奶奶内心肯定最爱还是你们呀，最亲的家人！”“s别哭，爸爸在那边也好好的！”（我是弥尔）

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标签: 小S痛苦哽咽思念奶奶

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