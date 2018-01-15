张艺兴新剧变典当行职员 曾请教黄渤分析角色

而作为该剧男主角，张艺兴表示能够出演庄睿这个角色自己很期待，但同时也有很大的挑战，因为这部剧讲述的是文物鉴宝方面的故事，专业性较强，需要学习的地方很多。

《黄金瞳》开机 张艺兴加盟传奇鉴宝之旅

1月12日上午，改编自作家打眼同名小说，由南派三叔总策划，张鸢盎总编剧的超级剧集《黄金瞳》在北京怀柔举办开机仪式。

张艺兴变身典当行职员 私下请教黄渤分析角色

据悉《黄金瞳》讲述了在典当行工作的小职员庄睿，在一次意外中眼睛发生异变，随后展开以文化鉴宝为主题的冒险之旅。主创们在开机现场透露，选择张艺兴是因为他的气质和角色非常吻合，并且每次合作都能看到张艺兴的努力和进步，对他十分有信心。

而作为该剧男主角，张艺兴表示能够出演庄睿这个角色自己很期待，但同时也有很大的挑战，因为这部剧讲述的是文物鉴宝方面的故事，专业性较强，需要学习的地方很多。为此，他也做了非常多的准备工作，并现场透露，有请教黄渤帮他一起分析人物角色。王栎鑫也在现场透露自己的角色和张艺兴是一起长大的好兄弟，和自己非常贴近，所以没有什么压力。据悉两人都是湖南老乡，在剧组第一次见面就一见如故。著名编剧史航此次却是以演员的身份加盟《黄金瞳》，据他现场透露这个角色是一个鸡贼的奸商，并开玩笑说当演员就是为了过把可以改剧本的瘾。

王紫璇实力加盟 群星演绎戏骨云集

《黄金瞳》自筹备之日起便备受瞩目，演员阵容更是网友热议的话题。此次开机仪式，首次公布部分演员名单。女主角将由不久前荣获尖叫之夜年度戏剧新人奖、安徽卫视国剧盛典青春网络新生代奖，并在开机当日荣获了中国电视好演员奖的新晋实力女演员王紫璇饰演。戏骨级演员李立群、曾获得尖叫之夜年度最具潜力演员奖的王栎鑫，以及刚刚经过《爵迹。临界天下》《沙海》等大制作历练的上升期演员陈泇文、泓萱都将在剧中饰演重要角色。此外，《黄金瞳》还邀请到了陈瑾、韩童生、王茜、石兆琪、洪剑涛、谭凯、张辉、江平、张帆、史航、英壮、姜峰、梁天、龚朝、赵宁宇、闵政、江海洋、张双利以及戛纳新晋影帝李晓川等数十位实力派演员加入。新老两代实力演员同场飙戏，不仅让本剧在表演方面得到保障，也让观众倍加期待他们的精彩表现。

多地取景制作精良 打造诚意巅峰之作

《黄金瞳》为了打造震撼的视觉效果，前往北京、云南、内蒙、甘肃以及乌克兰等多地取景。同时剧组一比一搭建了潘家园古玩市场、四合院、老北京胡同街巷等多处场景，场景建设逾万平。开机仪式即在这栋独立建设的四合院中举行。从剧组筹备状况及拍摄场景来看，堪比电影的制作水准足以保障剧集品质。

顶级主创团队再合作 引领追剧新风潮

在开机仪式现场，主创团队表示《黄金瞳》一直带着使命感在筹备这部剧。中华上下五千年所积累的每一件文物，都代表着一个时代的兴衰和当时社会的缩影。所以《黄金瞳》想在保证剧集精彩的基础上去做一个寻根追溯，也带着一种科普的意味在里面，希望通过这部剧可以激发年轻观众对于文物知识的好奇心。

已经是第二次合作的林楠导演和张艺兴，在开机现场都表示双方的合作一直非常默契。林楠导演称，艺兴是一位非常乐于学习并且很有灵性的演员，由他饰演庄睿再合适不过。同时也“警告”艺兴，这一次的拍摄，难度很大，肯定要吃不少苦头，要做好迎接挑战的准备。

跨越两国四省上万公里，历时两年的内容筹备和拍摄制作，顶级主创团队精心打造，诚意巨献。 超级剧制《黄金瞳》精彩可期！

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