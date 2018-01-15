张韶涵《歌手》当音乐串讲人 台风稳健不失活泼

张韶涵担当串讲人 《歌手》舞台首秀《梦里花》

上周五晚，湖南卫视[微博]王牌音乐竞技节目《歌手》终于迎来了万众期待的2018首发舞台，汪峰、Jessie J、张韶涵、李圣杰、李晓东、周延GAI、张天七位歌手同台竞技。而在竞演中，张韶涵身着仙气十足的飘飘白裙登场，以一曲砥砺心灵的《梦里花》惊艳全场，高亢清澈的声线如天籁般通透，引得现场观众潸然泪下。而在本季《歌手》中，张韶涵还有一个特殊的身份——音乐串讲人，这也是《歌手》史上首位女性串讲人，大气稳健中不失俏皮活泼的台风也让她收获了参赛歌手和所有观众们的一致点赞。

张韶涵

“别的歌手都是从光帘中走出来，而她，现在就要开始唱歌了”，伴随着与众不同的自我介绍，张韶涵随即由鬼马活泼切换为真挚严谨的模式，“请欣赏这首《梦里花》。”《歌手》舞台上的绚烂光影投照在她周身，“唯一纯白的茉莉花，盛开在琥珀色月牙，就算失去所有爱的力量，我也不曾害怕”，张韶涵天籁般的声线、近乎清唱的开场，瞬间抓住了所有听众的心，如潺潺流水温暖每个人的心窝，现场乐评老师也纷纷感叹“声音辨识度很强，闭上眼睛她一张嘴就知道是她唱。”值得一提的是，《梦里花》这首歌于2007年1月12日正式面世，而这次张韶涵登上《歌手》舞台，象征勇敢的“梦里花”再次绽放，刚好整整11年，这首歌温暖了张韶涵的梦想，而她也用自己的声音温暖了更多人。

众所周知，张韶涵的代表作之多、传唱度之高。出道之作《欧若拉》让她成为两岸最亮眼的新人，《遗失的美好》、《隐形的翅膀》红遍大江南北，充满治愈能量的歌词，坚定有力的歌声，给予了无数人勇敢前行的力量。在刚刚过去的2017年一年内，仅QQ音乐单平台，张韶涵的歌曲播放量已接近九亿次，登上QQ音乐巅峰榜的时间则长达四十五周，张韶涵十年如一日的影响力可见一斑。

值得一提的是，谁都没有想到张韶涵在《歌手》舞台上的首次露面，会担当音乐串讲人的角色，一身卡其色格子裙套装搭配红色漆皮靴十足亮眼。她展现出沉着大气的台风，而这份“兼职”还是临上场前一小时才被《歌手》节目组授予，难怪张韶涵在台上要用方言调侃“导演组真是太狠了”，并调皮“小私心”称这样貌似也不错，因为“我可以无时无刻地提醒着大家，有一位歌手叫张韶涵”。不过，张韶涵其实早就紧张到不行，但她还是对这个全新的身份享受其中，也希望以此和观众有更多的交流。除了是正能量十足的天籁歌手张韶涵，她还是鬼马俏皮的音乐串讲人“安琪拉”，让人不禁期待新一期《歌手》中张韶涵的“双重”表现！

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）