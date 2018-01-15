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白敬亭节目中“一夜白头” 潘粤明再掀悬疑风云

2018年01月15日 16:50 环球网
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白敬亭也十分入戏，沉浸在角色遭遇离奇火灾、全家身亡的悲惨人生中，为了贴近角色，他特意挑战颓废妆容，脸涂黑粉、头染白发，眼神极为空洞，全身散发“丧”到怀疑人生的阴郁气场。

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《大侦探3》白敬亭一夜白头 潘粤明再掀悬疑风云《大侦探3》白敬亭一夜白头 潘粤明再掀悬疑风云

　　上周，《明星大侦探》第三季压轴大作开篇，《又是漂亮惹的祸》再度刷新脑洞记录，“丧心病狂”的节目组大玩高能实景整形医院，真实细节耐人寻味。上篇中，阴森的医院内暗藏无数秘密，突如其来的停电，诡异飘忽的洗脑童谣瞬间将观众拉进悬疑片场，鬼鬼当场吓倒，连带哭腔失态惊叫。遭遇重大家庭变故的“白患者”白敬亭妆容更是相当带感，“丧”气十足的气息完全贴合故事氛围。

　　新“恐怖童谣”挑战惊悚度排位 “薛定谔的猫”引猜测

　　《又是漂亮惹的祸》再次使用实景拍摄，道具与布景极其逼真，为观众带来电影般身临其境的感受，挑战大家心中对节目恐怖程度的排位。黑暗中突然响起的诡异童谣，不仅让撒贝宁直接从椅子上惊恐弹起，“窗外面有双眼睛，它在时刻注视着你”的歌词更是毛骨悚然的画面感十足，让众玩家发出了史上最多次数的尖叫。全程瑟瑟发抖的鬼鬼不断躲在其余玩家身后寻求保护，令屏幕外的观众倍感惊吓。另一位胆小女生杨蓉也是花容失色，不时抱紧自己的双臂寻找安全感，搜证时更数度被可怕的细节吓到失手扔掉证据。

　　白敬亭也十分入戏，沉浸在角色遭遇离奇火灾、全家身亡的悲惨人生中，为了贴近角色，他特意挑战颓废妆容，脸涂黑粉、头染白发，眼神极为空洞，全身散发“丧”到怀疑人生的阴郁气场。虽然摒弃了帅气，但白敬亭的洞察力与智商依然在线，他对玩家似乎处于不同时空的推断，让观众可以窥见故事的庞大背景与神奇架构。更有网友根据下篇预告中“薛定谔的猫”等细节，猜测故事是否会出现如电影《彗星来的那一夜》、《逆时营救》中的平行时空脑洞。

　　大张伟段子手画风缓解惊悚气氛 潘粤明成解谜钥匙

　　在一片令人细思恐极的害怕情绪中，大张伟的段子手画风可谓一股清流，“天网恢恢，鸟都不飞”、“我就是要一个美的灵魂和美的皮囊”、“只要案子破得溜，明日维密我走秀”等金句频出，他的插科打诨缓解了不少恐怖气氛。

　　虽然身为侦探的大张伟带领玩家推理出了院长的死亡真相，但故事仍存在许多未解之谜：何炅的女儿与白敬亭的妻子为何会拥有同一张脸？1月1日时为什么所有人都曾发生晕倒现象？医院随处可见的神秘标志代表什么意义？匪夷所思的是，为何最后竟连幕后黑手杨蓉也惨遭谋害？本该在上篇领盒饭却意外复活归来的潘粤明，会是这一切秘密的解谜钥匙吗？周五中午12：00，《明星大侦探》第三季《又是漂亮惹的祸》下篇来袭，恐怖氛围继续蔓延。　　　　　　　　　　　

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标签: 白敬亭潘粤明明星大侦探一夜白头悬疑

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