被《恋爱先生》的比利时美景刷屏了？别漏了这些！

其实，远不止《恋爱先生》，多年来，国产剧透过海外取景，呈现给观众众多新鲜又养眼的国外美景已经成了时不时就会出现的“福利”。

原标题：被《恋爱先生》的比利时美景刷屏了？热播剧里的异域美景还有这些！

一场比利时的婚礼，让靳东饰演的程皓又完成了一笔“恋爱生意”，也让他和江疏影出演的罗玥来了一次不打不相识：误会，到当导游，再到相互谅解。正在东方卫视热播的都市情感剧《恋爱先生》除了有“男神”靳东和江疏影坐镇，开播不到一周，观众们似乎就已经找到了另一种打开方式：比利时的美景已经惹得人连呼“我一定要去”。

其实，远不止《恋爱先生》，多年来，国产剧透过海外取景，呈现给观众众多新鲜又养眼的国外美景已经成了时不时就会出现的“福利”。让人不光剧情看得过瘾，异域风情也狠狠地领略了一把。下面这些曾经刷屏的大剧里的美景，你应该不陌生。

《恋爱先生》

比利时安特卫普

《恋爱先生》

比利时安特卫普

开着比甲壳虫还萌的敞篷菲亚特500C，各种教堂、古堡在镜头中一一掠过；可以自己亲自动手做巧克力的工坊；再到贵气十足的标准欧式酒店……尽管才开播3天，但完全可以说观众、粉丝们已经被剧中的各种比利时美景征服了。15日下午，上游新闻-重庆晨报记者在微博上搜“恋爱先生”时，除了靳东，结果中最多的就是“我想去比利时！”

先抛开剧情不说，《恋爱先生》确实可以说一开篇就狠狠地“安利”了一把比利时的美景和特色出产。据记者了解，大家目前看到的这一段开篇故事的取景地是比利时的安特卫普，中世纪情调在这座古城里随处可见。

靳东

享受美景

右栏安特卫普

一如前述，江疏影饰演的罗玥为了弥补过失，只能充当临时导游，带着程皓（靳东饰）一行人游览安特卫普。通过剧里的镜头，这座港口城市的魅力一览无遗：街边鳞次栉比、随处可见的中世纪古建筑；高超神秘的钻石工艺；大杯喝酒的啤酒文化；还有巧克力制作……确实每一项都足够吸引人。

在微博上，已经有网友表示在看过剧后，大呼：“巧克力和钻石，单看这两个东西，就觉得安特卫普是一个特别浪漫的地方。想要一场说走就走的旅行！”“因为《恋爱先生》，已经决定把蜜月地点定在比利时了，希望给我一个最甜蜜的回忆！”

《北京人在纽约》

美国纽约

《北京人在纽约》

24年前这部由出品方借了150万美元去到美国拍摄的大剧，经典程度已经不用多说。姜文、王姬这样的搭档也许我们再也无法看到，但说是他们当年在剧中的“经历”，开启了不少人对纽约生活的想象，应该不过分。

作为国内首部全程在境外拍摄的电视剧，《北京人在纽约》可以说展现了一个有美好、有美景，同时更有各种不堪、狼狈的异域风情。其中特别值得一提的是，剧中王启明夫妇最初落脚的、曾经让无数电视机前的中国观众唏嘘不已的地下室，实际上也曾是陈凯歌、谭盾、李安、冯小刚、陈逸飞、顾长卫等一大批著名艺术家当年到美国后最初落脚的地方（如下图）。

地下室

《好先生》

意大利

《好先生》

孙红雷和张艺兴的搭档，还有米其林三星大厨这样的剧中身份吸睛。《好先生》播出时自然火到不行。大家也很享受剧中的各种“美国风情”。

但其实《好先生》海外取景拍摄的故事，精彩程度并不比剧本身差。剧中的美国外景其实是在意大利拍摄的。据出品方介绍，因为当时剧组的赴美签证出了问题，最后无奈只得在意大利找了一个合适的地点取景拍摄。

意大利

不过，浓浓的异域风情，在剧中依然相当亮眼。比如剧中曾出现过的监狱其实是拍摄于意大利的一座古堡（如上图），它同时也是《复仇者联盟》的取景地。

《别了，温哥华》

加拿大温哥华

《别了，温哥华》

和《恋爱先生》展现了比利时迷人一面一样，这部重庆崽儿还满脸青涩的剧，某种程度上完全可以说是加拿大温哥华的风光片。

全片从一开始就展现了温哥华这个海滨城市优美的冬日风景。而这种景致也和片中几对恋人略显阴郁的气质相暗合。需要说明的是，当年在选择外景地时，导演赵宝刚就颇费了些思量，大家能看到温哥华，也是因为他把原著中的故事发生地从多伦多移到了温哥华。

《人间至味是清欢》

匈牙利布达佩斯

《人间至味是清欢》

匈牙利布达佩斯

旅游圣地

和《恋爱先生》发现安特卫普相仿的，应该还是有佟大为、陈乔恩去年带来的大剧《人间至味是清欢》。他俩在剧中的定情之举，一度让匈牙利首都成了不少期待爱情的观众心头的第一旅游圣地。

该剧热播时，不光有网友留言说：“想去布达佩斯。”，更有行动派的网友晒出了去往布达佩斯的机票，并说：“准备去走丁人间和安清欢走过的每一条路、每一条街道。”

在布达佩斯，不仅有蓝色多瑙河这样的自然风光，也有神秘古老的各种欧式古堡、建筑。该剧从拍摄到播出都得到了匈牙利国家旅游发展局的高度重视。

上游新闻-重庆晨报记者 裘晋奕

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