摇滚乐队小红莓主唱去世 爱尔兰总统发文悼念

年仅46岁的小红莓乐队主唱桃乐丝在伦敦突然去世她的发言人证实但并未公布死因，只说“一切发生得很突然”。爱尔兰总统发表声明，表示对于桃乐丝离世感到“巨大的悲痛”。
新浪娱乐讯 据外国媒体报道，年仅46岁的小红莓乐队主唱桃乐丝在伦敦突然去世她的发言人证实但并未公布死因，只说“一切发生得很突然”。爱尔兰总统发表声明，表示对于桃乐丝离世感到“巨大的悲痛”，“她和小红莓乐队对于爱尔兰乃至世界摇滚音乐带来了深远的影响，她的逝世是一次莫大的损失。”
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摇滚乐队爱尔兰小红莓乐队去世悼念
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