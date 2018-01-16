95后荧屏挑大梁，谁能成今年爆款？

相比小花们，95后男演员的情况要好很多。19岁的吴磊将在《斗破苍穹》和《沙海》中担纲主演，除了有知名IP保底，这两部剧均有实力不俗的出品方和不错的演员阵容。

2018年95后新剧

2018年，《流星花园》和《泡沫之夏》经典偶像剧翻拍，95后的沈月、张雪迎担纲主演。在《九州缥缈录》《斗破苍穹》这种大制作IP中，主演落到了刘昊然、宋祖儿、吴磊、林允等几位95后演员身上。在老戏骨们纷纷在综艺节目中重拾人气、中生代演员扮嫩硬扛流量大旗的当下，95后演员的时代到来了吗？新京报记者统计了12位95后演员目前的人气指数和待播剧集，根据剧集数量和质量推测，小花小生们今年发力不小，但是否能顶起电视剧的一片天尚待观察。

预 测

从几位95后小花的待播剧集来看，大部分都是偶像剧。以杨幂、郑爽两位“前辈”的走红之路为参照，偶像剧是女演员快速积累人气最好的题材，可以在短时间内快速吸粉。但偶像剧的问题也很明显：剧情单一，人物塑造扁平，很难引发除粉丝外的大量关注。

目前来看，关晓彤在热度上远超其他几位95后小花。凭借《极光之恋》和《凤囚凰》牢牢占据了开年的偶像剧市场，但是《极光之恋》播出后网络评分仅3.3，刚播出的《凤囚凰》也遭到质疑。待播剧《甜蜜暴击》，虽然合作演员是鹿晗，但从剧本身来看，即便依靠主演能保障热度，恐怕也难以突破粉丝的圈层，触达更广的受众。

张雪迎年初因为参加《演员的诞生》拉了一波关注，但今年将要播出的两部剧《泡沫之夏》和《你的名字我的姓氏》基本都没有爆款潜质。

宋祖儿在《全职高手》中很容易沦为男演员的陪衬，《九州缥缈录》则偏向群像剧，除非有惊艳的表演，否则很难脱颖而出。

“星女郎”林允，起点比一般小花高一点，《斗破苍穹》和《彼岸花》都不算纯粹的偶像剧，但是前者的主要戏份在男主角身上，后者虽然有安妮宝贝的原著加持，但这类青春文学的时代已经过去。

沈月在新版《流星花园》中饰演杉菜，就算柴智屏宝刀未老，观众早已看够了霸道总裁的设定，能有多少热度尚属未知。只有一部《我和两个TA》这种“卖相”普通的偶像剧的张子枫，可能还需要再演几年女儿人设。

预 测

相比小花们，95后男演员的情况要好很多。19岁的吴磊将在《斗破苍穹》和《沙海》中担纲主演，除了有知名IP保底，这两部剧均有实力不俗的出品方和不错的演员阵容。

另一位“国民弟弟”刘昊然出演了近期播出的《琅琊榜之风起长林》，该剧虽然热度一般，但在网络上获得了8.4的评分。他还有《九州缥缈录》这样的大IP待播，但如果刘昊然要以中戏学业为重，这两年的曝光率势必会受影响。

王俊凯和易烊千玺都跟另一位顶级流量的前辈鹿晗相似，都是从偶像起步，积攒名气后再渗透到电影和剧集。王俊凯新作《天坑猎鹰》不仅有天下霸唱担任剧本总监，还有金马奖最佳女配角文淇搭戏。唯一值得担心的是有不少探险题材蓄势待发，《天坑猎鹰》能否弯道超车是个疑问。易烊千玺在两部待播剧《艳势番之新青年》《长安十二时辰》中都是男二号的戏份，这个角色顺位相对比较容易拉好感，对于不缺人气的偶像来说是个好路线，但能否担起主角的分量，还有待检验。

至于侯明昊，虽然参加综艺节目提升了知名度，但走偶像路线的他暂时可能难有明显飞跃。

和其他95后的小生相比，科班出身的张新成算得上“大器晚成”。在2017年年末的《你好，旧时光》中才被大众所认识，虽然目前只有一部待播剧《最强男神》，但今年就要毕业的他如果蓄积作品，可能会在明年爆发。

撰文/新京报记者 王雪琦

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）