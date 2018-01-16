Jessie.J教科书级别演唱登热搜，然而被芒果台坑大了

文章原标题：Jessie.J教科书级别演唱登热搜，然而她这次被芒果台坑大了
文章来源微信公众号： 南都娱乐周刊
昨天某档歌手竞赛真人秀开播了，今年头一回请到了欧美歌手Jessie.J，而且还不是个小咖，堪称是美国当代流行乐坛中声代的顶级水准。
我们都叫她“结石姐”。
结石姐在现场的表现绝对可以称之为教科书级别的演唱，简直太能打！
结石姐也因为绝佳唱功和舞台表现力，毫无悬念地夺冠。
Jessie.J演唱完之后，网友对她的表现赞不绝口，关于她的话题瞬间登上热搜。
节目请来了唱将Jessie.J一切都很完美，可是在这之前呢出了点岔子。
每位参赛歌手都会有一个专属预告片，不过结石姐的个人宣传片明晃晃地抄袭了香奈儿[微博]广告，原版是暮光女Kristen Stewart出演的。
大家来对比下看看啊。上图是原版，下图是山寨版。
主角都是躺在纱里。
然后从纱中站起来。
撕开纱帘。
披着纱裙奔跑。
面向阳光给个脸部特写。
最后是个背影。
动作基本一致，广告手法也差不多，妥妥的是抄袭了吧。
另外张韶涵这一趴也和香奈儿广告有雷同之处。
而这已经不是该节目第一次被指出抄袭了，去年半决赛宣传片抄袭了2014年Coldplay《A Sky Full of Stars》MV。50秒的宣传片抄了30秒，只是把背景颜色调整了一下。
这次，蒙在鼓里的结石姐还把自己的宣传片视频发到了ins上。
不过被品牌方发现，据说现在已经法务介入了，结石姐本人也已经删掉了这一条宣传的ins。
从结石姐的ins来看，她已经连发了三条关于节目的ins，可见她对这次来中国参加节目是十分重视的。
不少人可能对结石姐还不太了解，小编给大家介绍一下。
才华横溢
结石姐是科班出身，和Adele一样毕业于伦敦表演艺术学院。
从11岁开始，她就接触了音乐和表演。15岁的她出演电视节目，获得了“最佳流行歌手奖”。17岁组过乐队，但是在推出唱片之前，公司就倒闭了，乐队也被迫解散，但Jessie J凭着写歌的才华得到了制作人的工作。
在为别的歌手创作音乐的时候，2010年结石姐也发布单曲《Do It Like A Dude》正式踏入乐坛。后来Jessie.J发布的《Price Tag》更是红遍国内外，第一季《中国好声音》里被吴莫愁唱成了当年的爆款。
Price TagJessie J - Price Tag
在跨入乐坛仅一年之后，结石姐就出任了《英国好声音》的音乐导师。后来，她还是《澳洲好声音》的导师。
2012年，结石姐受邀担任伦敦奥运会闭幕式表演嘉宾，可见是英国国宝型歌手。
2014年和Nicki Minaj、Ariana Grande合作的《Bang Bang》也成为当年的神曲。
结石姐有着“魔力高音”之称，音准好，音域宽，气息稳。她的转音能力属于怪物级别，音区极度统一，几乎听不出换声点，爆发力更是她的杀手锏。
Bang BangJessie J；Ariana Grande；Nicki Minaj - Bang Bang
这次来中国参加节目，也是由于之前看了李玟的表演，所以自己也想来试试。
病魔考验
2015年，Jessie J被诊断出患有预激综合征。为了健康着想，医生建议她减少高音演唱，以降低对心脏产生的负担。据悉，预激综合征会导致急速不规律的心跳，呼吸困难以及眩晕。为此，Jessie J经历了一系列的治疗。
但是结石姐很乐观，她生病期间在ins上写道“天然止痛药/欢笑”。
她经常在社交平台上传递着自己的正能量。
性格可爱
结石姐很善良，当初为了给慈善机构募捐，Jessie J剃光了自己的头发。
来中国参加节目，避免不了时差问题。有一天快凌晨5点了结石姐还没睡着，她发了条ins：是的，我还醒着，很完美，非常赞，简直不能更开心……我要去喝杯水庆祝一下！
来到中国就去大街小巷寻觅好吃的。
听到店里放她的歌，就会和路人跳起来，还答应合影，一点架子都没有。
在比赛现场，Jessie.J也是特别放松，搞怪表情不断。
节目第一次请到了欧美歌手，洪涛自己都表示“从此翻开了新的篇章”，但没想到歌手还没亮嗓，节目就陷入了抄袭门，丢脸都丢到太平洋去了。迈入新篇章还是得从原创开始吧。
话说，国内节目抄袭不是新鲜事了。以前抄的可能还比较小众，但这次竟然抄了一个这么火的广告，真的是越来越放肆了。
游戏环节抄袭
日本综艺《交给岚吧》的游戏环节不知道抄过多少遍了。微博上甚至有网友吐槽“交岚如果停播两周，国内某节目不知道要不要跟着停播呢”。听着真是讽刺。
韩综也是抄袭的对象。
不仅在很多游戏细节上的相似，甚至连剧情台本都照搬无误。
上面是原版《交给岚吧》的特别企划，下面是国内某节目的抄袭版。
除了抄过综艺，还抄过日剧。
舞台设计抄袭
节目开场抄袭KT团14-15年跨年演唱会的开场。
抄袭歌手演唱会的舞台设计。
抄袭同学的毕业设计。
舞台布景到呈现方式，几乎都是一模一样。
电视剧抄袭
《麻雀》片头和《真探》极为相似。
《麻辣女兵》预告片抄袭《仁显皇后的男人》。
优秀的节目可以有些许借鉴，但是一定要把握好度。希望以后不要再出现这种尴尬情况了，打造优质的原创内容，我们难道就不可以吗？
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