Jessie.J教科书级别演唱登热搜，然而被芒果台坑大了

昨天某档歌手竞赛真人秀开播了，今年头一回请到了欧美歌手Jessie.J，而且还不是个小咖，堪称是美国当代流行乐坛中声代的顶级水准。

文章原标题：Jessie.J教科书级别演唱登热搜，然而她这次被芒果台坑大了

文章来源微信公众号： 南都娱乐周刊

昨天某档歌手竞赛真人秀开播了，今年头一回请到了欧美歌手Jessie.J，而且还不是个小咖，堪称是美国当代流行乐坛中声代的顶级水准。

我们都叫她“结石姐”。

结石姐

结石姐在现场的表现绝对可以称之为教科书级别的演唱，简直太能打！

结石姐

结石姐

结石姐也因为绝佳唱功和舞台表现力，毫无悬念地夺冠。

微博

Jessie.J演唱完之后，网友对她的表现赞不绝口，关于她的话题瞬间登上热搜。

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热搜

节目请来了唱将Jessie.J一切都很完美，可是在这之前呢出了点岔子。

每位参赛歌手都会有一个专属预告片，不过结石姐的个人宣传片明晃晃地抄袭了香奈儿[微博]广告，原版是暮光女Kristen Stewart出演的。

对比

大家来对比下看看啊。上图是原版，下图是山寨版。

主角都是躺在纱里。

对比

然后从纱中站起来。

抄袭

撕开纱帘。

抄袭

披着纱裙奔跑。

抄袭

面向阳光给个脸部特写。

抄袭

最后是个背影。

芒果

动作基本一致，广告手法也差不多，妥妥的是抄袭了吧。

另外张韶涵这一趴也和香奈儿广告有雷同之处。

抄袭

抄袭

抄袭

而这已经不是该节目第一次被指出抄袭了，去年半决赛宣传片抄袭了2014年Coldplay《A Sky Full of Stars》MV。50秒的宣传片抄了30秒，只是把背景颜色调整了一下。

宣传片

这次，蒙在鼓里的结石姐还把自己的宣传片视频发到了ins上。

ins

不过被品牌方发现，据说现在已经法务介入了，结石姐本人也已经删掉了这一条宣传的ins。

ins

从结石姐的ins来看，她已经连发了三条关于节目的ins，可见她对这次来中国参加节目是十分重视的。

结石姐

不少人可能对结石姐还不太了解，小编给大家介绍一下。

才华横溢

结石姐是科班出身，和Adele一样毕业于伦敦表演艺术学院。

从11岁开始，她就接触了音乐和表演。15岁的她出演电视节目，获得了“最佳流行歌手奖”。17岁组过乐队，但是在推出唱片之前，公司就倒闭了，乐队也被迫解散，但Jessie J凭着写歌的才华得到了制作人的工作。

歌手

在为别的歌手创作音乐的时候，2010年结石姐也发布单曲《Do It Like A Dude》正式踏入乐坛。后来Jessie.J发布的《Price Tag》更是红遍国内外，第一季《中国好声音》里被吴莫愁唱成了当年的爆款。

Price TagJessie J - Price Tag

在跨入乐坛仅一年之后，结石姐就出任了《英国好声音》的音乐导师。后来，她还是《澳洲好声音》的导师。

歌手

2012年，结石姐受邀担任伦敦奥运会闭幕式表演嘉宾，可见是英国国宝型歌手。

歌

2014年和Nicki Minaj、Ariana Grande合作的《Bang Bang》也成为当年的神曲。

结石姐有着“魔力高音”之称，音准好，音域宽，气息稳。她的转音能力属于怪物级别，音区极度统一，几乎听不出换声点，爆发力更是她的杀手锏。

Bang BangJessie J；Ariana Grande；Nicki Minaj - Bang Bang

这次来中国参加节目，也是由于之前看了李玟的表演，所以自己也想来试试。

乐观

病魔考验

2015年，Jessie J被诊断出患有预激综合征。为了健康着想，医生建议她减少高音演唱，以降低对心脏产生的负担。据悉，预激综合征会导致急速不规律的心跳，呼吸困难以及眩晕。为此，Jessie J经历了一系列的治疗。

乐观

但是结石姐很乐观，她生病期间在ins上写道“天然止痛药/欢笑”。

正能量

她经常在社交平台上传递着自己的正能量。

文字

性格

性格可爱

结石姐很善良，当初为了给慈善机构募捐，Jessie J剃光了自己的头发。

结石姐

来中国参加节目，避免不了时差问题。有一天快凌晨5点了结石姐还没睡着，她发了条ins：是的，我还醒着，很完美，非常赞，简直不能更开心……我要去喝杯水庆祝一下！

时差

来到中国就去大街小巷寻觅好吃的。

歌手

听到店里放她的歌，就会和路人跳起来，还答应合影，一点架子都没有。

放松

在比赛现场，Jessie.J也是特别放松，搞怪表情不断。

结石姐

歌手

节目第一次请到了欧美歌手，洪涛自己都表示“从此翻开了新的篇章”，但没想到歌手还没亮嗓，节目就陷入了抄袭门，丢脸都丢到太平洋去了。迈入新篇章还是得从原创开始吧。

微博

话说，国内节目抄袭不是新鲜事了。以前抄的可能还比较小众，但这次竟然抄了一个这么火的广告，真的是越来越放肆了。

游戏环节抄袭

日本综艺《交给岚吧》的游戏环节不知道抄过多少遍了。微博上甚至有网友吐槽“交岚如果停播两周，国内某节目不知道要不要跟着停播呢”。听着真是讽刺。

游戏

抄袭

韩综也是抄袭的对象。

游戏细节上

不仅在很多游戏细节上的相似，甚至连剧情台本都照搬无误。

抄袭

抄袭

短片抄袭

上面是原版《交给岚吧》的特别企划，下面是国内某节目的抄袭版。

抄袭

抄袭

抄袭

抄袭

除了抄过综艺，还抄过日剧。

抄袭

节目片头抄袭MV。

对比

抄袭

舞台设计抄袭

节目开场抄袭KT团14-15年跨年演唱会的开场。

抄袭

抄袭歌手演唱会的舞台设计。

抄袭

抄袭同学的毕业设计。

抄袭

舞台布景到呈现方式，几乎都是一模一样。

抄袭

电视剧抄袭

《麻雀》片头和《真探》极为相似。

片头

片头

剧照

《麻辣女兵》预告片抄袭《仁显皇后的男人》。

节目

优秀的节目可以有些许借鉴，但是一定要把握好度。希望以后不要再出现这种尴尬情况了，打造优质的原创内容，我们难道就不可以吗？

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