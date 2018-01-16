捉妖记2

柏林当地时间1月15日下午，柏林电影节组委会官方宣布《捉妖记2》入围第68届柏林电影节特别展映单元，该片将于2月15日至25日电影节期间，面对全球媒体及公众进行放映。作为春节档合家欢巨制，《捉妖记2》将于2018年大年初一全球同步公映。

柏林电影节绽东方华彩 东方奇幻风刮遍海内外

当地时间1月15日，柏林电影节组委会宣布奇幻巨制《捉妖记2》入围柏林电影节特别展映单元，这是继2017年5月《捉妖记2》登陆戛纳电影节场刊封面并宣布2018年大年初一全球同步上映后，再次亮相国际顶级电影节。本届电影节将于2月15日开幕，25日闭幕，《捉妖记2》也将于电影节期间面对全球媒体及公众进行放映。

2017年5月，《捉妖记2》在第70届戛纳国际电影节开幕日重磅宣布，将于2018年2月16日全球同步公映。出品方安乐影片有限公司与好莱坞狮门电影公司正式达成合作，狮门将负责未来《捉妖记2》在北美、英国的同步海外发行。而在去年9月纽约2018春夏时装周期间，《捉妖记2》联手国际顶级时尚品牌举办“捉妖记”主题时装秀，电影中极具东方色彩的元素与时装完美结合，胡巴更是压轴亮相T台，为纽约时装周带来不一样的东方华彩。此番再次出征柏林电影节，恢弘的东方奇幻世界和“国民萌宠”胡巴想必再次颠覆海外观众对华语电影的认知。

群星萌妖重磅加盟 胡巴归来欢乐升级

时隔3年，《捉妖记2》重磅归来，除了萌妖胡巴和原班人马白百何、井柏然回归，更有梁朝伟时隔15年再次接演古装喜剧角色，李宇春亦颠覆性喜剧演出。续集亦加入众多萌妖，“妖界第一暖妖”笨笨、“妖界情侣”骰子妖和女朋友妖，性格鲜明且造型讨喜。《捉妖记2》不仅是第一部在剧情上的延续，还有全面升级的特效制作和更为宏大的故事架构，胡巴归来，欢乐升级。

春节档合家欢巨制《捉妖记2》由许诚毅执导，梁朝伟、白百何、井柏然、李宇春、杨祐宁领衔主演，大鹏、吴君如、黄磊、柳岩、吴莫愁、X玖少年团等群星加盟。在全新的故事中，天荫带着小岚踏上寻父之路，而重回永宁村的胡巴再度被妖王追杀。与此同时，江湖盛传胡巴的重金悬赏令，妖界大军、天师精英、绿林草莽闻风而动，一场腥风血雨即将来临……2018大年初一，胡巴开年，幸福团圆。

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