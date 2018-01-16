漫威、DC 2018年荧屏继续“掐架”

DC那边电影看似暂时落后，小荧屏发力却从未停过。去年大火的《神奇女侠》早在上世纪70年代就有剧集出现，而《超人》《蝙蝠侠》等老剧自不必说。

漫威、DC 2018荧屏继续“掐架”

在超级英雄电影霸占大银幕几年后，电视荧屏已经成为英雄们活跃的另一个领域。2013年乔斯·韦登的《神盾局》系列与电影宇宙的互动让漫威初尝甜头，随后《杰西卡·琼斯》《超胆侠》《铁拳》《卢克·凯奇》又在小荧屏组成了“捍卫者联盟”，把这一模式成功复制到电视界。

DC那边电影看似暂时落后，小荧屏发力却从未停过。去年大火的《神奇女侠》早在上世纪70年代就有剧集出现，而《超人》《蝙蝠侠》等老剧自不必说，在“超英”年代也还有《哥谭》《闪电侠》非常能打的剧集。

漫威

2018年，在超级英雄年代占据最大主动权的两家漫画公司，又在小荧屏推出了哪些新英雄呢？

出现剧集 漫威《新战团》

播出时间未定

松鼠女

演员：米拉娜·薇恩翠

超能力：万能尾巴、钢牙利爪、能与松鼠交流

“松鼠女”的真名是多琳·格林，她在10岁那年发现自己可以和松鼠对话，继而知道自己拥有常人没有的超能力。松鼠女变异的原因未知，她的超能力多和松鼠相关，在第一次见到钢铁侠时，她曾向后者集中展示过：包括那条瑞士军刀一样多功能的长长的毛尾巴，可以咬断木头的大门牙，可伸缩的利爪，超人般的力量和耐力，松鼠一样的弹跳力和感知力等等。松鼠女想加入钢铁侠的复仇者联盟，钢铁侠觉得她年龄太小，婉言拒绝。松鼠女还有两个小帮手，都是小松鼠。

不朽先生

演员：德雷克·迪勒

超能力：死不了

“不朽先生”本名克莱格·霍利斯，他是在一次自杀未遂后发现自己超能力的。这种超能力让很多人梦寐以求，那就是永生。不朽先生自杀过很多次，也被人杀害过很多次，死法包括：淹死、窒息、枪杀、刀刺、撞车、饿死、毒死、爆炸、烧死、辐射……每次死后他的身体细胞就会迅速重生恢复，令其重生。不朽先生因此而敢于做各种大胆尝试，不过眼看着身边亲人、爱人的一个个离去，永生对他来说也是种折磨。

速球

演员：卡伦·沃西

超能力：可在身体周围生成动能场

“速球”本名罗比·鲍德温，母亲是肥皂剧演员，和玛丽·简·沃森（蜘蛛侠女友）在同一部剧里合作。罗比高中时在一家实验室勤工俭学，因为好奇心触碰了来自另一个维度的神秘能量源而获得超能力。他可在身体周围生成动能场，后者能保护他免受一切攻击，而他的攻击武器则是泡泡一样的动力弹。

出现剧集 DC《泰坦》 播出时间未定

罗宾

演员：布兰顿·思怀兹 超能力：无，不过是杂技高手

本名迪克·格雷森，出生在一个杂技世家，很小就开始杂技训练，技艺高超。他的父母因为拒绝交保护费遭到黑帮暗算，在一次表演中遇难。迪克·格雷森后来被蝙蝠侠收留，成为他的得力助手。

迪克受到“侠盗罗宾汉”故事的启发，给自己起名“罗宾”，开始跟着蝙蝠侠行侠仗义、惩恶扬善。罗宾是个凡人，他并没有超能力，可是跟着蝙蝠侠，他也学到了许多格斗术和伪装术。另外常年杂技生涯让他练出了读懂别人动作企图的火眼金睛，他可以看出敌人的下一步动作，并根据微动作判断一个人是否撒谎。罗宾并不满足只做个蝙蝠侠的跟班，他后来成为“泰坦”团队的头领，逐渐走出了蝙蝠侠的影子。

星火

演员：安娜·迪奥普 超能力：发射能量闪电，飞行，减速老化

本名Koriand‘r，是一位外星公主，因与姐姐争夺王位失败，而逃到地球。在地球她化名“星火”，加入了罗宾组建的“泰坦”，共同对抗犯罪。她在地球上的正式工作是职业模特。星火和罗宾是一对儿，但人类与外星人的身份差异让他们的爱情障碍重重。

渡鸦

演员：提甘·克罗夫特

超能力：读心术、操控情感，释放灵魂本体

“渡鸦”的生父“特力贡”是一个DC宇宙里的恶魔，他当初变成英俊的男子，骗取了渡鸦生母的感情，与之成婚。因此打一出生，“渡鸦”就是半人半恶魔。为了压制体内“恶魔”的部分，渡鸦很长一段时间里都在压抑自己的情感，不敢有任何感情。直到她击败自己生父后才敢自由表达情绪。渡鸦可以读心，并操控别人的感情。她曾利用此能力让罗宾爱上了自己。渡鸦体内的恶魔时不时会冒出来，此时渡鸦就变得邪恶。

渡鸦还有一个本领，就是释放出黑暗力量的大鸟，她管这叫“灵魂本体”，这只能量鸟可以帮她进行无限距离的自我传送，也能监听监视别人，还能进行攻击。

出现剧集 DC《黑霹雳》

播出时间：1月16日

黑霹雳

出现剧集：DC《黑霹雳》

演员：克瑞斯·威廉姆斯

超能力：制造闪电、操控电

“黑霹雳”真名叫杰弗逊·皮尔斯，是一个“超人类”，可以制造闪电、雷暴天气，可以操控任何形式的电力，甚至变成电流。变成电流之后，他几乎是不可伤害的：物理攻击对其失效；离开食物、水和空气也能存活；顺着电线他可以瞬间进入任何地方。

除了超能力，黑霹雳的体能也很好，他曾获得奥运会十项全能项目的金牌。杰弗逊从田径场退役后，回到大都会城做高中校长，他最得意的学生加入了当地黑帮，这让他决定利用超能力来对抗犯罪，后来他还加入了“正义联盟”。

雷电

演员：娜法莎·威廉姆斯

超能力：改变自身密度、刀枪不入、发射震荡波

“雷电”真名安妮莎·皮尔斯，她是“黑霹雳”的大女儿，继承了父亲的超人基因。不过母亲并不愿意女儿走上父亲的道路，因此黑霹雳和女儿约定，让她先好好读完医学院的课程，毕业后再决定要不要做超级英雄对抗犯罪。安妮莎听从了爸爸的建议，一边上大学，一边在父亲的高中做代课教师。毕业后她如愿成为超级英雄，取名“雷电”，而她的妹妹则成为“闪电”。

出现剧集 漫威《斗篷与匕首》

播出时间未定

斗篷

演员：奥布瑞·约瑟夫

超能力：传送到暗能量空间

“斗篷”本名蒂龙·约翰逊，17岁的他有些结巴，有时也小偷小摸，但人不坏。与“匕首”结识后，两人落入毒贩集团手中，成为试验对象。被注射毒品后他俩意外获得了超能力，一个能发射光之匕首，另一个可以打开暗能量空间。从此，他们就化名为“斗篷与匕首”，专门对抗毒贩集团。

匕首

演员：奥丽薇娅·霍尔特

超能力：发射光之匕首

“匕首”本名坦迪·鲍温，出生在富贵之家，母亲是身家百万的超模，成天忙于工作无暇陪伴她。坦迪不能忍受这种生活，于是一个人逃跑到纽约城，16岁的她还很单纯天真，差点被人偷走钱财。幸运的是她遇到了17岁的黑人男孩蒂龙，两人成为很好的朋友。

撰文/尼莫

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