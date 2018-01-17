《声临其境》朱亚文翟天临组团撒娇引尖叫

“经典之声”环节，朱亚文配音《白鹿原》中白嘉轩一角，其浑厚的低音将张丰毅饰演的白嘉轩对妻子的那种担忧无奈又痛心的情感演的淋漓尽致，展现了声音的带入感和对情感表达的纯粹。

翟天临

朱亚文

朱亚文“撒娇”撩拨少女心？翟天临“娇嗔”令观众尖叫。本周六晚十点，湖南卫视[微博]全国首档原创声音魅力竞演真人秀《声临其境》将为观众上演了一场别具“撩人风味”的声音盛宴，为观众展现了一个从未见过的“老戏骨”。李建义、高亚麟、朱亚文、翟天临将以“绅士之声”组团“开撩”，在展现震撼声技的同时，更是集体“卖萌”将声音反差中的极致魅力凸显出来，令现场观众惊呼：“浑身都苏了”。不难发现，从第一期“磁性之声”的惊人，到第二期“王炸组合”的联盟，再到本周即将上演的“撩人之声”，《声临其境》在“变”中给观众送出了很多的惊喜。

朱亚文成“行走荷尔蒙” 《声临其境》狂撒娇撩拨少女心

出演了很多“硬汉”形象的朱亚文，拥有着东方男性所特有的硬朗帅气和阳刚血性，这些性格上的霸气加上其英气逼人的脸，以及精湛的演技，铸就了他独一无二的魅力。朱亚文也凭借《红高粱》里的余占鳌一角，被网友封为“行走的荷尔蒙”，而此次加盟《声临其境》，可谓是给了观众和粉丝们一场超级福利。

“经典之声”环节，朱亚文配音《白鹿原》中白嘉轩一角，其浑厚的低音将张丰毅饰演的白嘉轩对妻子的那种担忧无奈又痛心的情感演的淋漓尽致，展现了声音的带入感和对情感表达的纯粹，令观众似乎也跟着他的声音一同进入了十分揪心的情境。张丰毅在《白鹿原》中是在用演技征服观众，而在《声临其境》的现场，朱亚文用“声音”感动了观众。而随后和其他嘉宾一起配音的《撒娇女人最好命》，则将浑厚的嗓音一秒切换成傲娇“小女人”，不管是周迅式“懵懂娇”还是谢依霖式“贱萌娇”，都完美展示出了他独有的“撒娇声线”。老戏骨高亚麟现场惊呼：“受不了”。新生班的学员更是纷纷学期朱亚文式撒娇，也引得全场观众一起现学现“撒”，把现场气氛推向高潮。

绅士品格VS粉红少女心 翟天临娇嗔上演反差“懵”

早在2000年便出现在观众眼帘的新时代实力演员翟天临，凭借多部优秀的作品和精湛的演技，给大众留下了很深刻的印象。翟天临的身上有着跟同龄艺人不一样的气质跟魅力，他所给人的感觉是成熟稳重，低调内敛。认认真真地拍戏，安安静静地生活。然而此次在《声临其境》第三期节目中，翟天临一改往日在观众心中留下的保守形象，不仅将自己的代号取名为“少女心”，更是角色入戏的“少女心”上身现场将自己的身体扭成麻花样，花样撒娇，其临上场前之前更是大喊“我想回家”惹得全场爆笑，他感叹说：“《声临其境》就是要‘娘’。”

在看到四位艺术家对“声音”游刃有余的把握后，主持人王凯更是出奇招让四位硬汉集体“撒娇”，配音《撒娇女人最好命》。面对挑战，型男团完全不惧压力，完美展现了他们的“声音”魅力和台词功底，引发全场爆笑和震撼。由此可见，《声临其境》既有对声音技艺怀有的敬意，又在其中增添了趣味的综艺感。本周六晚十点，《声临其境》将为观众展现一场超乎想象的声音的“撩人”秀，值得期待。

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