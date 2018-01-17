知情人士确定王菲那英20年后再合作 相约2018春晚

那英王菲合唱《相约98》旧照 王菲 那英

新浪娱乐讯 今日华西都市报报道称从音乐界人士处获悉王菲[微博]和那英[微博]将有望再度合作，再登上春晚舞台，演唱《相约2018》，据悉这首最新原创歌曲《相约2018》，是由钱雷作曲、梁芒作词。为此新浪娱乐求证了多方人士，有2018春晚知情人士透露确有此事。央视春晚在筹备这个经典画面的重现，王菲那英有望再合体。当年王菲那英合作的《相约98》是春晚最经典的瞬间之一。（公莫舞/文）

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