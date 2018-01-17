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知情人士确定王菲那英20年后再合作 相约2018春晚

2018年01月17日 10:52 新浪娱乐
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今日华西都市报报道称从音乐界人士处获悉王菲和那英将有望再度合作，再登上春晚舞台，演唱《相约2018》，有2018春晚知情人士透露确有此事。

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那英王菲合唱《相约98》旧照那英王菲合唱《相约98》旧照
王菲王菲
那英那英

　　新浪娱乐讯 今日华西都市报报道称从音乐界人士处获悉王菲[微博]和那英[微博]将有望再度合作，再登上春晚舞台，演唱《相约2018》，据悉这首最新原创歌曲《相约2018》，是由钱雷作曲、梁芒作词。为此新浪娱乐求证了多方人士，有2018春晚知情人士透露确有此事。央视春晚在筹备这个经典画面的重现，王菲那英有望再合体。当年王菲那英合作的《相约98》是春晚最经典的瞬间之一。（公莫舞/文）

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标签: 那英王菲相约2018春晚合作

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