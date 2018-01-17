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林宥嘉宣布升级当爸！丁文琪怀男宝宝已超三个月

2018年01月17日 16:37 新浪娱乐
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林宥嘉最近开始对着老婆的孕肚说话，对宝宝说：“要用自己的超能力，一定要健康长大。”是否会唱歌给宝宝听？他笑说：“没有特别，但在家里唱应该都会听得到。”

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林宥嘉宣布老婆怀孕林宥嘉宣布老婆怀孕

　　林怡妘/文

　　新浪娱乐讯 林宥嘉[微博]17日在台北与媒体餐叙，他宣布将升格当人父，老婆丁文琪（Kiki）已怀孕超过三个月，肚中是男宝宝，预产期为今年夏天，有可能跟他同为巨蟹座。林宥嘉和老婆特地制作蛋糕并手写卡片画上“宝宝”的图案与大家分享喜悦，他感动说：“去产检可以听到宝宝的心跳，很想哭。”

　　林宥嘉透露，Kiki某天晚上给他一盒东西，骗他是“朋友送的礼物”，当时他没戴眼镜，还想着“这是什么好精致？”，打开后发现竟然是验孕棒，他说：“我当下没有哭，是傻住，后来觉得很感动。”而Kiki则拿手机拍他的惊讶反应。他去年十一月与老婆到北欧追极光度蜜月，被问到是否为“极光宝宝”？他羞笑说：“不是蜜月时候，应该是在家，小孩跟我一样爱家。 ”因Kiki怀上男宝宝，照Ella[微博]的理论，林宥嘉被笑亏是让女生先“快乐”，他笑说：“养成这个习惯，真是的。”

　　丁文琪目前已有害喜想吐状况，林宥嘉贴心帮忙洗碗、倒垃圾，因老婆怕冰箱味道，他也会帮忙开冰箱，丁文琪赞他：“表现很棒！”林宥嘉最近开始对着老婆的孕肚说话，对宝宝说：“要用自己的超能力，一定要健康长大。”是否会唱歌给宝宝听？他笑说：“没有特别，但在家里唱应该都会听得到。”他也自信笑说，如果宝宝像他或老婆都会是“花美男”。他表示，对于现况很珍惜，找到好的对象结婚、成家，朝着目标迈进，体验人生不同阶段。当爸后可能会有不同代言找上门，他开玩笑喊话：“不要再只看修杰楷[微博]了！”

　　林宥嘉今年工作忙碌，他日前已与老婆到日本富士山、河口湖庆祝结婚一周年。事业家庭皆得意的他二月1日、2日将在台北举办《挽回你的心》小型演唱会，四月28日则会在高雄巨蛋举办《The Great Yoga》终极“家”场演唱会，会重制新影片、舞台改为延伸台更靠近观众，也会有加码曲目，门票1月27日开卖。

　　（新浪娱乐台湾站 林怡妘/文）

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标签: 丁文琪林宥嘉爸爸怀孕男宝宝

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