周董新歌《等你下课》1月18日凌晨0:00热腾腾出炉

周杰伦

1月18日生日的周杰伦日前许下的生日愿望是希望能出一首单曲，当时他还开玩笑说：“如果做不到的话…那就算了！”令人莞尔！事实上工作如此忙碌的他能否如愿催生新曲，确实令歌迷半信半疑，而天王果然是一诺千金，说到做到！将在明天，也就是1月18日他生日的这天，推出最新单曲《等你下课》，周杰伦说：“这首歌是送给自己，也是送给歌迷的生日礼物。”同时今年也是周杰伦迈入演艺工作的第18年，这首充满文青风疗愈感的《等你下课》，有着周杰伦初出道时创作情歌的况味，回归纯稚情歌的旋律动人心弦。

相较于现今许多歌手以策略性的方式推出单曲，周杰伦的即兴作风与其他歌手明显不同！在上张专辑之后，周杰伦一直忙于演唱会的筹办、巡演，然而歌迷对他新歌的渴望却不曾停歇，周杰伦的心里其实一直惦记着不想让歌迷等新歌等太久，所以他期望在生日这天，推出一首新歌送给歌迷作为惊喜。这首歌是在某次演唱会后的庆功宴空档写下的，当工作人员在庆功宴上放松时，他突然灵感一来，立刻回到自己下榻的房间，拿起吉他轻刷旋律写下这首《等你下课》，词曲皆出自周杰伦之手，一气呵成！

这首歌来自周杰伦发想的一个故事，想象一个年轻人暗恋一个女孩，懊悔自己没有好好念书，没能跟他考上同一所大学，为了等她下课，在女孩住处附近租房、默默守候着她，弹着琴写情书，只想把自己的心意传达给她，却找不到时机与方式，只能每天等着女孩下课…《等你下课》除了有宛如《不能说的秘密》的校园浪漫，更多了些文青情怀、暖心陪伴，周杰伦邀请和自己一起成长的录音师好友Gary杨瑞代一起合唱，这也是继《爱的飞行日记》之后两人再度合唱，一同诠释起这首回归纯稚的情歌之作，周杰伦觉得杨瑞代的文青嗓音相当适合，就像是好朋友陪伴着自己暗恋的心情一样。

事实上这首《等你下课》是在一周前才确定要于1月18日推出，这几天周杰伦除了进录音室配唱、制作，也同步邀请插画家绘制歌词版MV，插画家仅以三天的时间，根据歌词故事情节，描绘出一幅幅画，MV可以看到插画版的周杰伦在树下弹着吉他，躺在暗恋女生考上的学校操场看星空…周杰伦开玩笑说：“这首歌其实是要鼓励歌迷，努力考上跟你喜欢的人一样的学校！”而尽管MV绘制时间相当有限，周杰伦对细节丝毫不马虎，连男女主角衣服的颜色和款式都有想法，累翻一票工作人员，却也完成与时间赛跑的任务！新歌《等你下课》歌词版MV将于1月18日凌晨0：00在杰威尔音乐官方YouTube频道及各大音乐数字平台同步热腾腾出炉！

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