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明星夜宵都吃啥？陈伟霆奢侈，只有这两个是真吃

2018年01月18日 00:05 新浪看点
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极限挑战中的两个戏精，黄磊和黄渤，吃起夜宵也是毫不含糊。大口吃肉，狼吞虎咽！看得观众们都馋了。网友在下面留言纷纷说“都这么胖了还吃，留着给我吃吧！”

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　　文章原标题：明星夜宵都吃啥？贾玲可怜，陈伟霆奢侈，只有这两个是真吃！

　　文章来源我相信公众号： 娱乐大PK  

　　食物是一个人生存的基本需求，可是对吃货们来说，食物就不只是吃这么简单了，它更是一种享受 ！对于广大吃货来说，夜宵是不可避免的，那我们就来看看明星们在日常生活中都是吃什么夜宵吧！

　　首先是我们的志玲姐姐。甜美的娃娃音，精致的五官，傲人的身材，志玲是我们多少宅男心中的女神。志玲姐姐晒出的夜宵是一碗简单的牛肉面！煮的白白的手擀面，再加简单的肉酱，这真的是很多吃货的挚爱啊。

林志玲林志玲

　　极限挑战中的两个戏精，黄磊和黄渤，吃起夜宵也是毫不含糊。大口吃肉，狼吞虎咽！看得观众们都馋了。网友在下面留言纷纷说“都这么胖了还吃，留着给我吃吧！”

黄渤 黄磊黄渤 黄磊

　　下面一个到我们的陈伟霆。吃个夜宵摆了一桌子，网友对他的评价只有一个字，壕！可是认真的说，其实这一桌看着食欲还不错，真的好想吃一口！

陈伟霆陈伟霆

　　戚薇的夜宵是小龙虾，不过数了数，足足有十二盒小龙虾。真的很想问一句，戚哥，这么多真的吃得下吗！

戚薇戚薇

　　贾玲的夜宵也是龙虾，可怜巴巴的盯着龙虾但是迟迟没有下口。作为谐星的贾玲，肯定是自带搞笑气氛，网友“嘲笑”她说，如果真吃起来，这些肯定不够吃吧！

贾玲贾玲

　　作为演艺圈的两个吃货之一迪丽热巴，人们以前对她的外号就是胖迪！这也算是对迪丽热巴吃货身份的另一种认可的表现吧！

迪丽热巴迪丽热巴

　　我们的赵丽颖，胖胖的小圆脸，甚至有些自带婴儿肥，是我们网友公认的吃货之王！她敢说第二，没人说第二。网友曾说，吃不下东西看看颖宝吃东西的动图就好了。

赵丽颖赵丽颖

　　其实明星吃夜宵真真假假，晒夜宵也是一种与粉丝们互动的方式。这样可以让粉丝们认识远离摄像机的明星，从而觉得，明星真的是存在于我们的身边！

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标签: 陈伟霆贾玲戚薇迪丽热巴林志玲

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