和高晓松、霍金等名人做邻居是怎样的体验

《快乐大本营》里，快乐家族5位成员也在一起买了房子。吴昕爸妈来湖南给她做饭的时候，家里没有锅，还是跑到楼下找海涛借的。

文章原标题：和汪明荃、高晓松、霍金等名人做邻居是怎么样一种体验呢

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早前，TVB为了庆祝汪明荃出道50周年，特地在香港半岛酒店为汪明荃制作庆祝入行50年的节目《汪明荃50周年世纪盛宴》，李克勤，容祖儿，王晶，蔡和平等人纷纷到贺，现场群星闪耀，堪比TVB台庆，很多退出娱乐圈的老牌艺人也都纷纷出席，场面实在热闹。

邻居

连香港特首林郑月娥也发来贺电！

现场，王晶还自爆，自称拍过至少200名女演员的鬼才导演王晶，认为阿姐汪明荃是他见过的最好的女艺人。这对汪明荃来说，无疑是巨大的褒奖。

现场，李克勤更为阿姐献歌，现场还爆料和汪明荃是邻居，阿姐不时会做好吃的给李克勤一家。罗家英不在家时，阿姐还会跑到李克勤家中看球赛，可见两家人关系是在融洽。现场还有前邻居萱萱爆料，私底下几个人会在一起开台打麻将。

邻居

演唱

说实话，不知道有个明星们做邻居，或是在自家隔壁住着个名人的感觉不知道会是怎么样呢？

周迅和陈坤在娱乐圈是公认的好友，二人从出道开始合作至今，已有十几年的光景。周迅之前位于北京东二环附近的公寓，就是特意在陈坤居住的小区购买，且和陈坤是同一栋。

周迅和陈坤

王菲、那英、赵薇这几个公认的死党，在北京购买的别墅也都在同一片区，相距不过十分钟的距离。

邻居

在《旋风孝子》中，黄晓明和妈妈见小猫可怜无人喂食，特意去超市为其买食物。黄晓明妈妈在节目中也感叹道，“真想给猫做一个窝，咱们家附近的流浪猫我都给做了窝，范冰冰家楼下就有好几只。”无意之中，爆出黄晓明和范冰冰是邻居。

黄晓明

《快乐大本营》里，快乐家族5位成员也在一起买了房子。吴昕爸妈来湖南给她做饭的时候，家里没有锅，还是跑到楼下找海涛借的。

杜海涛 吴昕



要说何老师，在北京也是有房子的人。之前担任《奇葩说》的主持人时，何老师就自爆自己和马东是邻居。“有一天晚上，我看《奇葩说》，我激动不已，马老师是我邻居，我就跟他说，中国好邻居，这个节目太棒了。”

没想到何炅因此给自己挖了一个坑，马东提出让何炅也来参加节目，何炅“吓”得“一年都没敢回家”，“他永远一听到门一响，就（发信息）说你回来了吗 ，然后我就只好马上跟他回说 阿姨去打扫 。”在马东锲而不舍的努力下，何炅才决定上《奇葩说》。

马东 何炅



马东 何炅



除了和马东是邻居，何老师还和李易峰是邻居。之前拍《栀子花开》的时候，也是何炅主动邀请的李易峰。据说，李易峰还邀请过何老师去他家看《古剑奇谭》。

何炅 李易峰



知乎上，也有不少网友讲出来和名人认识/做邻居是怎么样一种感觉。

有和网红papi酱同班的

papi酱

陈晓是同学

有和霍建华认识的

和霍建华是校友

和三石弟弟一个学校的

和吴磊同学

和翟天临是校友

同学

著名诗人海子给写诗的

体验

最重量级的是二姨家旁边住着霍金！（前阵子才看完《万物理论》，霍金一路走来真心不容易）

邻居

当然，我觉得最幸运的还是要属高晓松，要知道高晓松，父亲是清华大学教授兼博导，母亲是清华大学毕业的著名建筑学家，师从建筑大师梁思成。外公创办了深圳大学，舅舅张克潜是著名的物理电子学与光电子学科学家。

据说， 从小在清华大院长大的高晓松，小时候遇到什么问题，家里人就写一张字条，说你去问谁谁谁。”

而这些谁谁谁里面，很多都是中国头把交椅。随便踹开一家的门，进去聊会天就很长知识，梁思成林徽因就住在他家前院。

高晓松

说了那么多，你希望能住在谁家隔壁呢？或是曾经有哪位名人住在你家隔壁？

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