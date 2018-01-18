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曾志伟记者会回应性侵：完全捏造将采取法律手段

2018年01月18日 00:12 新浪娱乐
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当日，曾志伟在儿子曾国祥和律师陪同下出席记者会，先由律师发言，不设任何问题环节。曾志伟发言，一身黑衣，甚为严肃。

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　　新浪娱乐讯 曾志伟[微博]近来卷入港星蓝洁瑛性侵疑云，还被韩颖华爆料“不只一次性侵女艺人”，即使他发布声明澄清，仍难挡网络舆论，性侵疑云延烧逾一周，曾志伟今（1月17日）下午4点半在香港九龙香格里拉酒店召开记者会出面说明。

　　当日，曾志伟在儿子曾国祥和律师陪同下出席记者会，先由律师发言，不设任何问题环节。曾志伟发言，一身黑衣，甚为严肃。

　　发言内容整理如下：

　　各位新闻界朋友大家好，辛苦大家，最近在网上出现关于不实的报导，非常严重的指控，更令我难过的是，连累了支持的朋友、家人、明星朋友们都遭受不必要的伤害，有必要站出来作为最后的回应。

　　关于蓝洁瑛的指控，完全是捏造，尊重女性是我的原则，对于在新浪微博上发表不实言论的韩女士将取法律行动起诉。早在2006年，当时已控告诽谤作出胜诉，相隔多年仍有人拿出来抹黑，希望法律可以还自己一个公道；网上的言论会伤害他人，对于失实报导以前是不闻不问，不让对方达到目的，这次事件令我深深明白，网上暴力会愈来愈严重，对有关人的伤害是一世的，希望伤害会愈来愈少，之后不会再回复。

　　发言结束之后，曾志伟律师发言：任何转载诽谤性言论都是构成罪行的，希望大家删除有关言论。之后曾志伟向在场媒体鞠躬致谢。整个记者会历时12分钟结束。

　　据悉，港星蓝洁瑛2013年受访谈到自己曾被性侵，本月10日该影片突被翻出，甚至点名蓝洁瑛当时指控之人正是曾志伟及另名已故艺人邓光荣，曾志伟当天委托公司发声明，斥责是造谣事件，但隔天韩颖华指证曾志伟的确曾性侵女艺人，让舆论再起。此次记者会，为曾志伟工作室发表声明之后的再次回应，而此前曾宝仪得知父亲卷入风暴后，表示让爸爸自己说；曾志伟的圈内好友“宽姊”邱瓈宽、“校长”谭咏麟[微博]、导演朱延平等人也纷纷出面力挺，直呼不可能。

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标签: 曾志伟蓝洁瑛性侵否认记者会

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