汪东城粉丝转正？这一次是他追到了自己的偶像

恰巧汪东城的经纪人回应也很有意味：“请给他空间”。这么一来更像是在默认恋情。在这么明显的公开恋情之下，女方的身份也被网友们扒了出来，疑为日本模特藤井莉娜。

文章来源微信公众号： 圈内扒爷

相信婊贝们都看到了，今天下午汪东城在微博晒出自己和一女生的亲密合照，并配文称“今天……终于不是愚人节了。”

微博

这玩的梗对应的是五年前的愚人节，汪东城暧昧的写着“终于有机会跟她说了，她也答应了，祝福我们吧”！

微博

结果当时没有骗过粉丝的汪东城在第二天回应“愚人节快乐”！

因为有了“前科”，这次粉丝还在存疑，没想到汪东城的好兄弟们先下场替他回应了。

郭品超转发调侃称“离开我是对！祝你幸福?”，辰亦儒也表示“保鲜肉三兄弟的另两位等着当你的伴郎”。

微博

这么一来就疑似盖章好友的恋情。

恰巧汪东城的经纪人回应也很有意味：“请给他空间”。这么一来更像是在默认恋情。

在这么明显的公开恋情之下，女方的身份也被网友们扒了出来，疑为日本模特藤井莉娜。

藤井莉娜

藤井莉娜其实是名日本的模特，曾经作为最早进入中国市场的日系时尚杂志《VIVI》首席模特长达11年。

藤井莉娜

和其他一些知名的模特一样，藤井莉娜也有很明显的个人长相特征，最大的标志就是嘴角两边各有一颗痣。

藤井莉娜

不仅如此，藤井莉娜还是一位混血儿，爸爸是美日混血，妈妈是日本人，曾祖母为瑞典裔美国人。所以她身上也是有四分之一的欧美人血统。

藤井莉娜

倒是小时候的藤井莉娜，混血长相并不是那么明显。

莉娜

但莉娜颜巅时的高峰期，难免会让扒爷也觉得：小姐姐长得真是美啊~

莉娜

如果仔细扒一扒的话，婊贝们会发现，很多年前，汪东城就是藤井莉娜的小粉丝了。

2010年的时候，汪东城就被爆出和炎亚纶一起去看了藤井莉娜的演唱会。

爆料

13年的时候，终于汪东城可以和偶像有同台接触了。在采访的时候汪东城就表示，“藤井莉娜很可爱，日本模特里自己最喜欢她呢！”

报道

还称想陪她一起同游台湾！

藤井莉娜在同台之后也是发博客晒合影，感谢汪东城在活动结束后特地过来和自己打招呼时，还说了要好好了解台湾歌手 。

发文

重点是，婊贝们都知道汪东城爱COS。

cos

他甚至为了表达自己对藤井莉娜的喜爱，在《终极一班3》中反串cos了一把藤井莉娜，并给自己的反串角色取名“莉娜娜”。

反串

嘴角的“对称痣”可以说非常神还原了~

反串

如此毫不避讳地表达自己对藤井莉娜的喜爱，连汪东城自己的粉丝也黑自家偶像，“第一次觉得公布恋情粉丝觉得追不到所以不信的。”

绯闻

燃鹅，汪东城辣么喜欢藤井莉娜，可女方那边，绯闻倒是有点多啊！

今天在扒爷的微博下面，扒爷就看到不少小婊贝留言，这个莉娜不是结婚了么？？？

绯闻

查阅资料，确实可以看到这样的新闻。在2013年，就有新闻爆料，藤井莉娜将要结婚，而且嫁的不是圈内人，是一位保险公司的普通职员。

绯闻

还有消息指出，她低调热恋多时，男友是皮肤黝黑的运动型男！

这个消息是8月22日被曝光的，不过在第二天，也就是23日，藤井莉娜就否认了这个结婚的传闻。

绯闻

传出闪婚消息的那阵子，正是藤井莉娜和公司结束经纪关系的时候，虽然结婚的消息是空穴来风，不过藤井莉娜离开公司，却真是因为私生活方面被解雇的……

当时，藤井莉娜曾和长濑智也、生田斗真、锦户亮等多位男星传过绯闻……

男星

更要命的是，藤井莉娜还搭上了有黑道背景的石元太一，两人还曾被偷拍甜蜜游冲绳。

石元太一

这个石元太一也是劣迹斑斑，曾被卷入男星市川海老藏被打事件，在13年底的时候还因为施暴事件，被判处了有期徒刑11年……

报道

而藤井莉娜的公司比较有先见之明，在8月底就为免夜长梦多，把她解雇了！

自立门户后的藤井莉娜，失去了很多资源，发展得也没有之前那么好。但是依旧是绯闻不断！

藤井莉娜

甚至在一个月前，还有媒体报道藤井莉娜在和打造女性向时尚日志的TOPLOG公司社长龟山隆广交往。

龟山隆广

据说龟山隆广年收上亿，两人还被目击搭飞机到夏威夷度假……

不过他俩的恋爱消息，得到了龟山隆广本人的否认~

那么，你觉得藤井莉娜和汪东城的消息是真的么？

藤井莉娜

今天失恋的宝宝，记得点赞！

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）