奚梦瑶何猷君“撒狗粮” 贾玲陈赫前排“吃瓜

奚梦瑶

《王者出击》本周终于迎来积分赛的最后一场，陈赫、贾玲两支战队来到位于深圳腾讯滨海大厦掀开一场“神秘W世界”争夺战。本场对抗，两队不仅用相同英雄阵容的“克隆局”登场，还出现“段位”升级赛制等新设定，也让本场难度飙升。不过，两队摩拳擦掌胜负心爆棚并没影响奚梦瑶[微博]和何猷君的粉红泡泡，两人深情款款 “互相伤害” 的节奏也让身边队友前排吃瓜，像看偶像剧，陈赫更一脸无辜反问“他们这是在撒狗粮吗？”

奚梦瑶何猷君“西柚CP”甜蜜发糖 捏腿按摩唱情歌全套服务登场

奚梦瑶与何猷君本场虽分属两支战队，但两人交手多次却丝毫不见火药味，反而充满甜甜恋爱气氛。对抗中，何猷君主动把自己送到“妲己”奚梦瑶身边，在奚梦瑶对其使用“魅惑”技能“让我看看你的心”后，何猷君边蛙跳边对奚梦瑶大唱情歌“从前从前，有个人爱你很久”，疑似将自己的“爱慕”之情注入到周董的表白金曲《晴天》中。随后，何猷君更心甘情愿变身“忠仆”，给奚梦瑶捏小腿、按摩肩膀，完全沉浸在“服侍”奚梦瑶的幸福中，10分钟的魅惑时间结束才依依不舍地离开。过往被“妲己”魅惑过的英雄往往不情不愿，但这对“西柚CP”却把强制魅惑演成了偶像剧。

何猷君奚梦瑶solo疑似放水 贾玲取笑何猷君“被爱情蒙蔽双眼”

由于引入“段位”制，本场比赛也首次设置擂台赛。现场何猷君点名挑战奚梦瑶，让紧张的对垒秒变“情侣躲避球训练”，何猷君不仅指导奚梦瑶如何丢球更有效，还特意丢偏，让一旁观战的队长贾玲无奈道：“你被爱情蒙蔽了双眼。”何猷君几乎全场不主动攻击奚梦瑶的举动，也被贾玲敏锐捕捉到，并明知故问“今天你怎么怪怪的，智商不在线？”作为奚梦瑶的队长，坚持前排吃瓜的陈赫也看热闹不嫌事儿大，故做惊讶状询问“这是在撒狗粮吗？难道网上说的都是真的么？”

至于，奚梦瑶是否真的如传言所说陷入爱情，和“95后”的何猷君谈起了恋爱？还是两人处于爱情修炼阶段，友达以上，恋人未满？真相尽在本周五晚8点的《王者出击》，亲身感受来自于“西柚CP”的狗粮攻击。

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